যে কারণে শাহরুখকে দেশ ছাড়তে বলছেন নির্মাতা
বলিউড ভাইজান সালমান খানকে নিয়ে একের পরে এক বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা অভিনব কাশ্যপ। এবার তিনি শাহরুখ খানকে নিয়ে কড়া ভাষায় কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ‘শাহরুখের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।’ কিন্তু কেন এমন বিতর্কিত দাবি করেছেন এ নিয়ে সবার মনেই প্রশ্ন জেগেছে।
মুম্বাইয়ে শাহরুখের বাড়ির নাম ‘মান্নাত’। দুবাইয়েও তার একটি বিলাসবহুল বাসস্থান রয়েছে। সেই বাড়ির নাম ‘জান্নাত’। এই দুই নামের বিশ্লেষণ করে অভিনবের দাবি, দেশ ছেড়ে এবার দুবাইয়ে গিয়ে স্থায়ী হওয়া উচিত শাহরুখের।
অভিনব সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “শাহরুখের দুবাইয়ের বাড়ির নাম ‘জান্নাত’। আর মুম্বাইয়ের বাড়ির নাম ‘মান্নাত’। এর অর্থ কী? অর্থাৎ এই দেশে থেকে শুধু প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এই দেশে থেকে চাহিদার কোনো শেষ নেই। কিন্তু স্বর্গ অর্থাৎ ‘জান্নাত’ হচ্ছে দুবাইয়ে। ওখানেই যদি স্বর্গ থাকে, তাহলে ভারতে আপনি কী করছেন?”
অভিনব কাশ্যপ
আরিয়ানের প্রসঙ্গ তুলে অভিনব বলেন, “শাহরুখের ছবিতে সংলাপ রয়েছে, ‘ছেলের গায়ে হাত লাগানোর আগে বাবার সঙ্গে কথা বলো।’ এই ধরনের মানুষকে কী বলব? সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে গিয়ে তারা প্রাসাদ বানিয়েছেন। আমাদের কী যায় আসে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে? তারা কি আমাদের খেতে দেন? শাহরুখ নিঃসন্দেহে খুব ভালো কথা বলেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্যও মোটেই ভালো নয়।”
অভিনবের এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ শাহরুখের অনুরাগীরা। তাদের দাবি, কোনো কাজ না পেয়ে অভিনব একের পর এক তারকাদের আক্রমণ করে যাচ্ছেন।
এর আগে অভিনব কাশ্যপ সালমান খানকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, সালমানের পরিবারের কেউ স্বাভাবিক মানুষ নয়। তারা প্রত্যেকে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত।
