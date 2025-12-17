নাগা-শোভিতা কি বাবা-মা হতে যাচ্ছেন, গুঞ্জনে মুখ খুললেন নাগার্জুন
চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন অভিনেত্রী সমান্থা রুথ প্রভু। তার ঠিক তিন দিনের মাথায় প্রথম বিবাহবার্ষিকী পালন করেন নাগা চৈতন্য ও তার বর্তমান স্ত্রী শোভিতা ধূলিপালা। আর এর মধ্যেই নতুন গুঞ্জন-বাবা-মা হতে চলেছেন নাগ ও শোভিতা! সত্যিই কি সুখবর আসতে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন নাগার বাবা, দক্ষিণী সুপারস্টার নাগার্জুন।
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে নাগার্জুনকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি দাদু হতে যাচ্ছেন? প্রশ্ন শুনে প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান অভিনেতা। খানিক অস্বস্তিতেও পড়েন তিনি। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নাগার্জুন বলেন, “যখন সঠিক সময় আসবে, তখন আমরা নিশ্চয়ই জানাব।”
তার এই মন্তব্যে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। কারণ, তিনি যেমন স্পষ্টভাবে সুখবরের কথা স্বীকার করেননি, তেমনই পুরোপুরি অস্বীকারও করেননি।
২০২৪ সালে নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধূলিপালার বিয়ে হয়। তবে দীর্ঘদিন বিয়ের কোনো ভিডিও বা ছবি প্রকাশ্যে আনেননি শোভিতা। গত ৪ ডিসেম্বর তাদের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমবার বিয়ের নানা মুহূর্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে নেন তিনি।
সেই পোস্টে শোভিতা জানান, নাগ ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ নন। তাদের দুজনের সম্পর্কের বন্ধনকে পরিপূর্ণতার প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরেন অভিনেত্রী। এদিকে একই মাসে নাগার সাবেক স্ত্রী সমান্থা রুথ প্রভুর দ্বিতীয় বিয়ের খবরে আলোচনায় আসে সাবেক দম্পতির জীবনও।
সব মিলিয়ে নাগা-শোভিতার সংসার ঘিরে নতুন গুঞ্জন এখন বিনোদন মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
