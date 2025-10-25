তিন দিনেই ৫৫ কোটির ক্লাবে ‘থাম্মা’
দীপাবলির উৎসব মানেই প্রেক্ষাগৃহে তারকাখচিত সিনেমার হইচই। গত সপ্তাহেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একই দিনে মানে ২১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে বলিউডের দুটি বড় ছবি—আয়ুষ্মান খুরানা ও রশ্মিকা মন্দনা অভিনীত ‘থাম্মা’, এবং হর্ষবর্ধন রানে ও সোনম বাজওয়ার রোমান্টিক ড্রামা ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’। মুক্তির তৃতীয় দিনেই স্পষ্ট—দুই ছবির লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে ‘থাম্মা’।
‘থাম্মা’ মূলত একটি হরর-কমেডি ছবি, যা জনপ্রিয় হরর ইউনিভার্সের পঞ্চম সংযোজন। এর আগে মুক্তি পেয়েছে ‘স্ত্রী’, ‘ভেড়িয়া’, ‘মুঞ্জিয়া’ এবং ‘স্ত্রী ২’-এর মতো সফল ছবি। তাই শুরু থেকেই দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে।
ছবিটি প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ২৪ কোটি রুপি আয় করে বাজিমাত করে। দ্বিতীয় দিনে আয় করে ১৮ দশমিক৬ কোটি, আর তৃতীয় দিনে প্রায় ১২দশমিক ৫ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে মাত্র তিন দিনেই ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৫৫ দশমিক ১০ কোটি রুপি।
এই সাফল্যের মাধ্যমে ‘থাম্মা’ এরই মধ্যে কাজলের ভৌতিক ছবি ‘মা’-এর মোট আয় (৩৬ দশমিক শূন্য ৮ কোটি রুপি) ছাড়িয়ে গেছে। এখন ছবিটি বরুণ ধাওয়ান অভিনীত ‘ভেড়িয়া’-র রেকর্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বাণিজ্য বিশ্লেষকদের ধারণা, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ‘থাম্মা’ সেই রেকর্ডও ভেঙে দেবে।
অন্যদিকে হর্ষবর্ধন রানে ও সোনম বাজওয়া অভিনীত রোমান্টিক থ্রিলার ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’ নিয়েও অনুরাগীদের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। মুক্তির আগেই ছবিটির গান ও ট্রেলার দর্শকদের মধ্যে আলোচনার ঝড় তোলে। কেউ কেউ ছবিটিকে ‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনাও করেন।
মুক্তির পর সিনেমাটির প্রথম দিনের আয় ছিল প্রায় ৯ কোটি রুপি। তবে দ্বিতীয় দিনেই আয় নেমে আসে ৭ দশমিক ৭৫ কোটি রুপিতে, আর তৃতীয় দিনে আরও কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৬ কোটি রুপিতে। তিন দিনের মোট আয় ২২ কোটির বেশি।
যদিও তুলনামূলকভাবে আয়ুষ্মান-রাশমিকার ‘থাম্মা’ অনেক এগিয়ে, তবে ‘এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত’র নির্মাতারা আশা করছেন, মুখে মুখে প্রশংসা পেলে দ্বিতীয় সপ্তাহে সিনেমাটি আরও দর্শক টানবে।
সর্বোপরি দীপাবলির এই বক্স অফিস লড়াইয়ে জয় এখন পর্যন্ত ‘থাম্মা’রই। তবে বলিউডপ্রেমীরা অপেক্ষা করছেন—কে শেষ পর্যন্ত দীপাবলি উৎসবের প্রকৃত বিজয়ী হয়ে উঠবে।
