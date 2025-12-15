স্ত্রীসহ কিংবদন্তি অভিনেতা ও নির্মাতার ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ও পরিচালক রব রাইনার আর নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার ব্রেন্টউডে নিজ বাসা থেকে স্ত্রী মিশেল রাইনারসহ তার ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুকালে রব রাইনারের বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর এবং মিশেলের বয়স ছিল ৬৮ বছর। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভ্যারাইটি বলছে, স্থানীয় সময় ১৪ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে চিকিৎসা সহায়তার জন্য ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লস অ্যাঞ্জেলেস অগ্নি নির্বাপণ বিভাগ। সেখানে তারা এক পুরুষ ও এক নারীকে মৃত অবস্থায় পান। পরে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করে, নিহতরা রব রাইনার ও তার স্ত্রী মিশেল।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এটি অপরাধমূলক ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণ তদন্ত চলছে।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। তাদের কন্যা রোমি প্রথম মরদেহ দেখতে পান বলে জানা গেছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে কারও নাম প্রকাশ করেনি।

১৯৮৯ সাল থেকে রব ও মিশেল দাম্পত্য জীবনে ছিলেন। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় একসঙ্গে কাটিয়েছেন তারা।

রব রাইনার সবচেয়ে বেশি পরিচিত হন সত্তরের দশকের জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক ‘অল ইন দ্য ফ্যামিলি’-তে মাইক স্টিভিক চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একজন সফল ও প্রভাবশালী নির্মাতা হিসেবে। তার পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘দিস ইজ স্পাইনাল ট্যাপ’, ‘দ্য প্রিন্সেস ব্রাইড’, ‘হোয়েন হ্যারি মেট স্যালি’, ‘অ্যা ফিউ গুড মেন’, ‘মিজারি’ ও ‘দ্য বাকেট লিস্ট’ ইত্যাদি।

১৯৪৭ সালে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে জন্ম নেওয়া রব রাইনার ছিলেন কিংবদন্তি কৌতুকাভিনেতা কার্ল রাইনারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ও নির্মাণের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র; দুই মাধ্যমেই অসামান্য অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।

ব্যক্তিগত জীবনে রব রাইনার ছিলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে স্পষ্টভাষী। তিনি সমতা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘদিন।

হলিউডে রব রাইনারের মৃত্যু শুধু একটি প্রাণহানি নয় বরং একটি যুগের অবসান বলেই মনে করছেন চলচ্চিত্রবোদ্ধারা। রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনায় শোক ও বিস্ময়ে স্তব্ধ বিশ্ব বিনোদন অঙ্গন।

 

