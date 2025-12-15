এখনো আমরা স্বাধীন নই, দাবি ‘গাল্লিবয়’ খ্যাত তাবীবের

  2. বিনোদন

এখনো আমরা স্বাধীন নই, দাবি 'গাল্লিবয়' খ্যাত তাবীবের

প্রকাশিত: ১১:৫২ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
‘গাল্লিবয়’ খ্যাত সংগীতশিল্পী মাহমুদ হাসান তাবীব

বিজয় দিবস এলেই লাল-সবুজে সাজে দেশ। পতাকা উড়ে, আয়োজন হয় নানা উৎসবের। কিন্তু এই উৎসবের ভিড়েই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নিয়ে ভিন্ন এক প্রশ্ন তুললেন ‘গাল্লিবয়’ খ্যাত সংগীতশিল্পী মাহমুদ হাসান তাবীব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক লেখায় তিনি মনে করিয়ে দিলেন স্বাধীনতা শুধু পতাকা বা তারিখের নাম নয়। স্বাধীনতা হলো ভয়হীন জীবনের অধিকার। সেই অধিকার অর্জিত হয়নি বলে এখনো দেশের মানুষ স্বাধীন নয় বলে মন্তব্য করেছেন তাবীব।

বিজয়ের ৫৪ বছর পূর্তির আগের দিন সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেন তাবীব। সেখানে তিনি লেখেন, আকাশে লাল-সবুজ পতাকা উড়ছে মানেই মানুষ স্বাধীন এই ধারণাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল।

তার ভাষায়, ‘পতাকা উড়ছে মানেই মানুষ মুক্ত, এই মিথ্যেটাকেই আমরা স্বাধীনতা বলে উদযাপন করি।’

পোস্টের মন্তব্যের ঘরে স্বাধীনতার সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট করে তোলেন এই র‍্যাপার। তিনি লেখেন, ‘স্বাধীনতা কোনো পতাকা নয়, কোনো তারিখও নয়। স্বাধীনতা হলো ভয় ছাড়াই বাঁচার অধিকার। আর সেই অধিকার এখনও আমরা আদায় করতে পারিনি।’

তার এই বক্তব্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে নেটদুনিয়ায়।

তাবীবের লেখার সঙ্গে সহমত জানিয়েছেন অসংখ্য নেটিজেন। কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘আমরা আসলে স্বাধীন না।’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘দেশ স্বাধীন হলেও আজও আমরা স্বাধীন হতে পারিনি।’ আরও একজনের মতে, ‘স্বাধীনতা সবাই রক্ষা করতে পারে না।’

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ‘গাল্লিবয়’ শিরোনামের গান দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনায় আসেন মাহমুদ হাসান তাবীব। বাস্তবতা, প্রতিবাদ ও জীবনের কথা তুলে ধরা তার গানগুলো তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। দেশীয় গানের পাশাপাশি তিনি বলিউডের গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন।

 

