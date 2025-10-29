২০ বছর পর ভারত আসছেন পপ তারকা এনরিক, চান শাহরুখের সাক্ষাৎ
গ্লোবাল পপ সেনসেশন এনরিক ইগ্লেসিয়াস দুই দশক পর মুম্বাই আসছেন। সেখানে তিনি বিশাল একটি কনসার্টে অংশ নেবেন। আজ ২৯ ও আগামীকাল ৩০ অক্টোবর বন্দর কুরলা কমপ্লেক্সের এমএমআরডিএ গ্রাউন্ডে তার পারফরম্যান্স অনুষ্ঠিত হবে। এই কনসার্টে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বলিউডের কয়েকজন সুপারস্টারেরও।
সে তালিকায় আছেন কিয়ারা আদভানি, আনন্যা পাণ্ডে, কারিনা কাপুর খান, রণবীর সিং, মালাইকা অরোরা, শ্রদ্ধা কাপুর, আরবাজ খান এবং রাশা ঠাদানি।
তবে এনরিকের পরিকল্পনায় রয়েছে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান ও তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। শাহরুখের স্ত্রী গৌরি খান, পুত্র আরিয়ান খান, আব্রাম খান ও কন্যা সুহানা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে খেতে চেয়েছেন মুম্বাইয়ের বিখ্যাত খাবারগুলো।
ভারতে এটি এনরিকের তৃতীয় সফর। একটি সূত্র জানিয়েছে, বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক তারকা বলিউড ইন্ডাস্ট্রির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। ভারত আগমনের সময় তারা জনপ্রিয় মুখদের সঙ্গে দেখা করার রীতি মেনে চলেন। এনরিকের কনসার্টেও একটি বিশেষ সারপ্রাইজ দেখা যাবে বলে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে। তবে কী সেই সারপ্রাইজ সে বিষয়ে মুখ খুলছে না কেউই। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতের বড় কোনো তারকাকে দেখা যাবে এনরিকের মঞ্চে।
এদিকে আরও জানা গেল, এনরিকের প্রত্যাশা অনুযায়ী জন্য মুম্বাইয়ের বিখ্যাত ভারতীয় খাবারের ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। বাটার চিকেন, আলু পরোঠা, সমৃদ্ধ কারি, রাজমা এবং মুম্বাইয়ের আইকনিক ভাডা পাউ পরিবেশন করা হবে তাকে। একটি শীর্ষ ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান সূত্র জানিয়েছে, দলটি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে যাতে এনরিক ইগ্লেসিয়াস মুম্বাইয়ের সেরা খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে পারেন। সম্ভবত একজন সেলিব্রিটি শেফের সহযোগিতাও নেয়া হচ্ছে। এই খাবারে ভারতের আতিথেয়তা ও উষ্ণতার ছোঁয়া।
পারফরম্যান্সের বাইরে, এনরিক মুম্বাইয়ের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলোও উপভোগ করবেন। তার পরিকল্পনায় রয়েছে কলাবা কজওয়ে, গান্ধী মিউজিয়াম এবং সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির দর্শন, শহরের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।
