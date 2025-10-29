  2. বিনোদন

আবার একসঙ্গে সালমান খান ও গোবিন্দ

প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আবার একসঙ্গে সালমান খান ও গোবিন্দ

বলিউডের জনপ্রিয় নায়ক জুটি সালমান খান ও গোবিন্দ। আবার তারা একসঙ্গে পর্দায় আসতে চলেছেন। ২০০৭ সালের হিট কমেডি ‌‘পার্টনার’-এর সাফল্যের পর নতুন করে তাদের এক ছবিতে অভিনয়ের সম্ভাবনা আলোচনা তৈরি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা তাদের পুরনো ক্লিপ ও আনন্দঘন মুহূর্ত শেয়ার করে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রকল্পের নিকটস্থ এক সূত্রের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, ‘সালমান খান ও গোবিন্দ নতুন ছবিতে একত্রিত হচ্ছেন। এটি এখনও প্রাথমিক ধাপে আছে। ছবির নামও প্রকাশ করা হয়নি। নির্মাতারা বিস্তারিত গোপন রাখছেন চমক দেবেন বলে। তবে এটি হবে একটি বড় বাজেটের বিনোদনমূলক ছবি। দুই অভিনেতার পুরনো ক্লাসিক কেমিস্ট্রি ফিরিয়ে আনবে এই সিনেমাটি।’

এই খবর প্রথম আলোড়িত হয় যখন সালমান খান সম্প্রতি বিগ বস অনুষ্ঠানে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি শিগগিরই একজন প্রিয় পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন। ভক্তরা অনুমান করেছেন সেই বন্ধু গোবিন্দই।

‘পার্টনার’ ছবিতে সালমান ও গোবিন্দর কেমিস্ট্রি এখনও বলিউড কমেডির অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা হয়। তাদের স্বাভাবিক টাইমিং, হাস্যকর সংলাপ ও প্রাণবন্ত শক্তি ছবিটিকে ব্লকবাস্টার করে তুলেছিল। ভক্তরা আশা করছেন, এই নতুন প্রকল্পে তারা আবারও সেই জাদু ফিরিয়ে আনবেন।

যদিও এখনো কোনো অফিসিয়াল ঘোষণা নেই তবু উত্তেজনা বেড়েই চলেছে দুই তারকার এক হওয়া নিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা পার্টনারের আইকনিক সিন শেয়ার করে তাদের কমেডি জাদুর পুনরাবৃত্তি কামনা করছেন।

উভয় অভিনেতার ভবিষ্যৎ কাজের ব্যস্ত সময়সূচি থাকলেও এই পুনর্মিলন সম্ভব হলে সাম্প্রতিক বছরের অন্যতম বড় বলিউড মুহূর্ত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

