  2. বিনোদন

এবার আসছে ৫ ঘণ্টার ‘বাহুবলী ৩’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
এবার আসছে ৫ ঘণ্টার ‘বাহুবলী ৩’
এবার আসছে ৫ ঘণ্টার ‘বাহুবলী ৩’

মুক্তির এক দশক পরও কমেনি ‘বাহুবলী’ সিনেমার আবেদন। ওটিটি প্লাটফর্ম ও ইউটিউবে এখনো দাপটের সঙ্গে চলছে সিনেমাটির দুটি পর্ব ‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’ ও ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্ল্যুশন’। এবার সেই জনপ্রিয়তা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে আসছে বাহুবলীর তৃতীয় পর্ব।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, নতুন পর্বটির নাম রাখ হয়েছে ‘বাহুবলী ৩: দ্য এপিক’।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রথম পর্বের মুক্তির এক দশক পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৩১ অক্টোবর মুক্তি পাবে নতুন এই সংস্করণ। এর সময়সীমা থাকবে টানা ৫ ঘণ্টা! তবে এটি সম্পূর্ণ নতুন কোনো পর্ব নয়। ‘বাহুবলী: দ্য এপিক’ মূলত দুই পর্বকে একত্রে সংযুক্ত করে তৈরি একটি বিশেষ সংস্করণ।

এর আগে নেটফ্লিক্স থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ‘বাহুবলী’র দুটি পর্ব। তখনই গুঞ্জন ছড়ায়, নতুন কোনো সংস্করণ বা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন পরিচালক এস. এস. রাজামৌলি।

২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’ দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। এটি প্রভাসকে রাতারাতি সুপারস্টার বানিয়েছিল। ছবিতে তার বিপরীতে ছিলেন আনুশকা শেঠি। এরপর ২০১৭ সালে মুক্তি পায় ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্ল্যুশন’। ছবিটি বক্স অফিসে রেকর্ড গড়েছিল।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

শাকিব-খান
ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হলিউড

ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হলিউড

হলিউড
আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

ঢালিউড