শেষবারের মতো পর্দায় জুবিন, আসামজুড়ে অনুরাগীদের কান্না

শেষবারের মতো পর্দায় জুবিন, আসামজুড়ে অনুরাগীদের কান্না
ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা জুবিন গার্গ-নামটি শুধু অসম নয়, পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রোতাদের হৃদয়ে এক অনন্য অনুভূতির প্রতীক। সেই প্রিয় শিল্পীর অভিনীত শেষ সিনেমা ‘রই রই বিনালে’ মুক্তি পেয়েছে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর)। আর মুক্তির দিন থেকেই অসমজুড়ে যেন দেখা দিয়েছে জুবিন-জ্বর।
ভোররাত থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেক্ষাগৃহগুলোর সামনে উপচে পড়েছে ভক্তদের ঢল। শেষবারের মতো পর্দায় জুবিনকে দেখতে কান্নাভেজা চোখে দলে দলে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করেছেন দর্শকরা। অগ্রীম বুকিংয়েই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ায় সিনেমা হলগুলোতে পড়েছে ‘জনসুনামি’।
আসামের মোট ৫০০টি স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে ‘রই রই বিনালে’। প্রতিটি শো-ই হাউসফুল। এমনকি টিকিটের চাহিদা এতটাই বেশি যে, অনেক হলে অন্য ছবি যেমন ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ বা ‘থামা’-র শো বাতিল করে বাড়ানো হয়েছে জুবিনের সিনেমার প্রদর্শনী। অনুরাগীদের ভাষায়, ‘সকাল থেকে রাত-আসামজুড়ে শুধু জুবিন ম্যাজিকই চলছে, চলবেও।’
জুবিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রেক্ষাগৃহগুলোও নিয়েছে এক আবেগঘন উদ্যোগ। প্রতিটি হলে তার জন্য একটি আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে-যেন তিনিও উপস্থিত আছেন দর্শকদের সঙ্গে। অনেক হলে প্রথম সারির আসনে রাখা হয়েছে জুবিনের কাটআউট বা ফটোফ্রেম, গলায় জড়ানো ঐতিহ্যবাহী ‘অহমিয়া গামোছা’। দৃশ্যটি এমন, যেন তিনি নিজেই দর্শকদের সঙ্গে বসে দেখছেন নিজের শেষ সিনেমা।
সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহে অনুরাগীদের কান্নাভেজা চোখ, দীর্ঘশ্বাস আর তুমুল আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে হলের বাতাস।
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা অনেক সিঙ্গেল স্ক্রিন সিনেমা হলও আবার খুলে গেছে কেবল এই সিনেমাকে কেন্দ্র করে। যেমন- জাগিরোডের গণেশ টকিজ, যা কোভিডের সময় থেকে বন্ধ ছিল। প্রেক্ষাগৃহের এক কর্মকর্তা জানান, “মানুষ আমাদের কাছে অনুরোধ করছিলেন হলে যেন ‘রই রই বিনালে’ দেখানো হয়। দর্শকদের ভালোবাসা আর আবেগে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা বহুদিন পর এই প্রেক্ষাগৃহ খুলেছি।”
From 4:25 AM today, Zubeen Garg’s final film Roi Roi Binale released across over 500 screens in Assam. Cinema halls kept one seat reserved for him- a silent tribute to a legend. It shows how deeply a nation can love one man. The people of Assam proved it with their hearts. pic.twitter.com/9YL8PIq92b— Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) October 31, 2025
আসামের সংগীতপ্রেমীরা বলছেন, জুবিন গার্গ শুধু একজন শিল্পী ছিলেন না-তিনি ছিলেন এক আবেগ, এক যুগের কণ্ঠস্বর। তার শেষ সিনেমা যেন সেই ভালোবাসারই প্রতিধ্বনি, যা এখনো কোটি অনুরাগীর হৃদয়ে বেঁচে আছে।
‘রই রই বিনালে’ মুক্তি পাওয়ার পরই স্পষ্ট-পর্দায় জুবিনের শেষ উপস্থিতি দর্শকদের চোখের জল আর ভালোবাসার স্রোতে পরিণত হয়েছে এক অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্যে।
এমএমএফ/এএসএম