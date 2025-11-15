হাসি ও অ্যাকশনে মাতিয়ে দিলেন কীর্তি সুরেশ

হাসি ও অ্যাকশনে মাতিয়ে দিলেন কীর্তি সুরেশ
নতুন সিনেমা নিয়ে ফিরছেন দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ। তার অভিনীত নতুন ক্রাইম কমেডি চলচ্চিত্র ‘রিভলভার রিতা’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে। তার আগে ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে নতুন এক কীর্তিকে। হাসি, কমেডি আর অ্যাকশনে বাজিমাত করেছেন তিনি।
ছবিটি পরিচালনা করেছেন জে কে চন্দ্রু। আগামী ২৮ নভেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ছবিটি। এর প্রচার উপলক্ষে এসেছে ট্রেলার। সেখানে দেখা গেল, কীর্তি সুরেশের চরিত্রের নাম রিতা। চমকপ্রদ ও সাহসী এক নারী হিসেবে হাজির হয়েছেন তিনি। সেখানে হাস্যরস ও অ্যাকশনের সমন্বয় দর্শককে মুগ্ধ করছে।
ছবির গল্প রিতাকে ঘিরে। তিনি দুর্ঘটনাক্রমে পন্ডিচেরির এক ভয়ঙ্কর গ্যাংস্টারের জীবন শেষ করে দেন। এই ঘটনায় মৃত গ্যাংস্টারের ছেলে ও তার দল রিতাকে খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হয়। রিতাকে তার বুদ্ধিমত্তা ও পরিবারের সহায়তায় এই বিপদ এড়িয়ে চলতে হবে। এই কাহিনীই মূলত ট্রেলার ও ছবির কেন্দ্রীয় অংশ।
কীর্তি সুরেশের পাশাপাশি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রাধিকা সারথকুমার, সুপার সুব্বরায়ন, সুনীল, অজয় ঘোষ, রেডিন কিংসলি, জন বিজয়, কাল্যাণ মাস্টার, সুরেশ চক্রবর্তী, কাথিরাভান প্রমুখ।
ছবির কাহিনী ও পরিচালনা করেছেন জে কে চন্দ্রু। নির্মাণ করেছেন সুধন সুন্দরম ও জগদীশ পলানিসামি, প্রযোজনা সংস্থা প্যাশন স্টুডিওস ও দ্য রুট। ছবির সঙ্গীত ও ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন সিয়ান রোলডান। চিত্রগ্রহণ করেছেন দিনেশ কৃষ্ণন, সম্পাদনা করেছেন প্রভিন কে এল।
কীর্তি সুরেশ সম্প্রতি তেলুগু ভাষার ছবি উপ্পু কাপ্পুরাম্বু-তে অভিনয় করেছেন। এই কমেডি-ড্রামায় তিনি এমন এক নারীর চরিত্রে ছিলেন যিনি হঠাৎ করেই তার গ্রামের প্রধান হয়ে ওঠেন এবং গ্রামের সমাধিক্ষেত্রের অসাধারণ সমস্যার সমাধান করেন। ছবিটি সরাসরি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও-তে মুক্তি পেয়েছিল।
