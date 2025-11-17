ভুয়া খবরে ক্ষুব্ধ নোরা

ভুয়া খবরে ক্ষুব্ধ নোরা
মুম্বাইয়ে এক মাদক পাচারকারীর আয়োজিত ড্রাগ অ্যান্ড রেভ পার্টিতে নোরা ফাতেহির নাম জড়ানোর খবর ছড়াতেই চরম ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দিলেন বলিউড অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সেইসব প্রতিবেদনকে ‘মিথ্যা’ আখ্যা দিয়ে নোরা লিখেছেন, তাকে উদ্দেশ্য করেই বারবার ‘সফট টার্গেট’ বানানো হচ্ছে।
স্টোরিতে নোরা স্পষ্ট জানান- এই পার্টির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তার ভাষায়, ‘আমি পার্টিতে যাই না। সারাক্ষণ ফ্লাইটেই থাকি। আমি ভয়ঙ্কর ওয়ার্কহোলিক, আমার বলতে গেলে কোনো ব্যক্তিগত জীবনই নেই। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করি না। আর ছুটির দিনে দুবাইয়ের সৈকতে বা হাই স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাই।’
ভক্তদের উদ্দেশে নোরা অনুরোধ করেছেন, যাচাই না করে কোনো প্রতিবেদনে যেন বিশ্বাস না করা হয়। তার দাবি, ‘আমার নাম খুব সহজ টার্গেট। কিন্তু এবার তা হতে দেব না! এর আগেও একবার চেষ্টা হয়েছিল-মিথ্যা ছড়িয়ে আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সবাই। দেখেছি কিভাবে আমার নাম কলঙ্কিত করতে, খ্যাতি নষ্ট করতে, আমাকে ক্লিকবাইট বানাতে চেষ্টা করা হয়েছে।’
নোরা ফাতেহি স্পষ্ট জানিয়েছেন-মিথ্যা তথ্য ছড়ানোয় এবার আর চুপ করে থাকবেন না।
এমএমএফ/জেআইএম