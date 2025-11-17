তিন কিংবদন্তির সঙ্গে ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইলেন আতিফ, ভাইরাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে উপমহাদেশের সংগীতের তিন কিংবদন্তি রুনা লায়লা, আবিদা পারভিন ও আশা ভোঁসলের সঙ্গে পাকিস্তানি গায়ক আতিফ আসলামের গানের একটি ভিডিও। জনপ্রিয় সুফি গান ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইতে দেখা যায় তাদের।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রুনা লায়লার কণ্ঠে কোক স্টুডিও বাংলায় প্রকাশ হয়েছে ‘মাস্ত কালান্দার’ গানটি। এরপর থেকেই পুরনো সেই ভিডিওটি ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রথমে বাংলাদেশি নেটিজেনরা গানের ভিডিওটি শেয়ার করেন। এরপর অনেক ভারতীয় ও পাকিস্তানি নেটিজেনরাও গানটি উপভোগ করছেন।
সেই গানের ভিডিওতে তিন কিংবদন্তি রুনা লায়লা, আবিদা পারভিন ও আশা ভোঁসলে ‘মাস্ত কালান্দার’ গান পরিবেশন করেন। এক পর্যায়ে অংশ নেন আতিফ আসলামও। সেই অনুষ্ঠানে আরেক শিল্পী হিমেশ রেশমিয়া উপস্থিত থাকলেও তিনি ছিলেন নিজের আসনে বসা।
গানের ঐতিহাসিক এই ভিডিওটি মূলত ১২ বছর আগে ‘সুর ক্ষেত্র’ নামের একটি অনুষ্ঠানের। ২০১২ সালে শুরু হয় গানের প্রতিভা অন্বেষণের অনুষ্ঠান ‘সুর ক্ষেত্র’। ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিযোগীদের সংগীতের লড়াইয়ের মঞ্চ ছিল এটি। সেখানে বিচারক হিসেবে ছিলেন রুনা লায়লা, আবিদা পারভিন ও আশা ভোঁসলে। আরও ছিলেন আতিফ আসলাম ও হিমেশ।
নেটিজেনরা পুরনো সেই ভিডিওটি শেয়ার করে লিখছেন, তিন দেশের তিন কিংবদন্তিকে একসঙ্গে গান গাইতে দেখাটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। একজন লিখেছেন, ‘এটাই সবচেয়ে বেস্ট ‘মাস্ত কালান্দার’।
