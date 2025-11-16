কন্যাসন্তান বিষয়ে কঙ্গনার মন্তব্যে উত্তাল সোশাল মিডিয়া

কন্যাসন্তান বিষয়ে কঙ্গনার মন্তব্যে উত্তাল সোশাল মিডিয়া
কন্যাসন্তান নিয়ে সমাজের মানসিকতা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে ফের বিতর্কে বলিউড অভিনেত্রী ও মান্ডির সাংসদ কঙ্গনা রনৌত। তার দাবি, শিক্ষা, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান-কিছুই বদলাতে পারেনি পুত্রসন্তান চাওয়ার প্রবণতা।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, এখনো অনেক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল পরিবারের মধ্যেও কন্যাসন্তান হলে অস্বস্তি দেখা যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার কন্যা হলে সেই অসন্তোষ স্পষ্ট হয়। তিনি মন্তব্য করেন, ‘এশিয়ার যে কোনো পরিবারের সঙ্গে কথা বলুন-বড় হোক বা ছোট, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত-সব ক্ষেত্রেই একই মানসিকতা কাজ করে। বাইরে থেকে যাই দেখাক, মনের ভিতরে কন্যাসন্তান নিয়ে চিন্তা থেকেই যায়।’
কঙ্গনার দাবি, বলিউডের বড় পরিবারগুলোর মধ্যেও একই ছবি দেখা যায়। প্রথম কন্যাসন্তানকে মানিয়ে নিলেও দ্বিতীয়বার কন্যা হলে কপালে ভাঁজ পড়ে অনেকেরই।
কঙ্গনার এই মন্তব্য সামনে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সাক্ষাৎকারের ভিডিও। মন্তব্য বিভাগেও সমর্থন জানাতে দেখা যায় বহু অনুরাগীকে। এক জন লেখেন, ‘যারা বেশি ধনী, তারাই অনেক সময় বেশি গোঁড়া। আমি এমন একটি স্বচ্ছল পরিবারকে চিনি-দুই কন্যাসন্তান হওয়ায় তারা ব্যাঙ্কক থেকে দুবাই পর্যন্ত ঘুরে পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।’
আরেকজন মন্তব্য করেন, ‘অর্থ আর প্রগতিশীলতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। বহু ধনী পরিবার আজও পুত্রসন্তানের জন্য মানত করে, অথচ বাইরে থেকে আধুনিকতার মুখোশ পরে থাকে।’
