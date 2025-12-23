বিশ্বজুড়ে আয়ে ‘কান্তারা’কেও অতিক্রম করেছে ‘ধুরন্ধর’

বিশ্বজুড়ে আয়ে ‘কান্তারা’কেও অতিক্রম করেছে ‘ধুরন্ধর’
আদিত্য ধরের পরিচালনায় ‘ধুরন্ধর’ একের পর এক বক্স অফিস রেকর্ড ভেঙেই চলেছে। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়ে দাপট দেখাচ্ছে সিনেমাটি। ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার পর এবার বিশ্ব আয়ের নিরিখে ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’-কেও ছাপিয়ে গেল ‘ধুরন্ধর’।
ভারতের বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান ‘স্যাকনিল্ক’র রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ‘ধুরন্ধর’র মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৮৭২ দশমিক ২৫ কোটি রুপি। সেখানে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’-এর বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ ছিল ৮৫২ কোটি রুপি। এ সাফল্যের সঙ্গে ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ‘ধুরন্ধর’।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সিনেমাটি আয় করেছে ১৬ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে দেশে ‘ধুরন্ধর’র মোট সংগ্রহ ৫৭১ কোটি রুপি। উল্লেখযোগ্যভাবে, মুক্তির প্রথম সোমবার সিনেমাটি আয় করেছিল ২৩ দশমিক ৫ কোটি রুপি, আর দ্বিতীয় শুক্রবারে আসে ৩০ কোটি রুপি। এর আগে রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিমেল’সিনেমাটিকে টপকে ভারতের শীর্ষ ১০ সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার তালিকায় ১০ নম্বরে জায়গা করে নেয় ‘ধুরন্ধর’।
বর্তমানে ওই শীর্ষ ১০ তালিকায় রয়েছে- ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’, ‘আরআরআর’, ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’, ‘জওয়ান’, ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’, ‘ছাবা’, ‘স্ত্রী ২’ ও ‘ধুরন্ধর’। ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি এখনো শক্ত হাতে বাজার ধরে রেখেছে। আশা করা হচ্ছে, বছরের শেষ দিকেও বক্স অফিসে ভালো পারফরম্যান্স বজায় রাখবে এই সিনেমা।
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল ও সারা অর্জুন। জানা গেছে, সিনেমাটির দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের মার্চে।
