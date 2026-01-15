সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে থালাপতি বিজয়ের শেষ সিনেমা

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছে থালাপতি বিজয়ের শেষ সিনেমা
দক্ষিণী তারকা থালপাতি বিজয়ের অভিনেতা হিসেবে শেষ সিনেমা ‘জন নয়াগন’ ঘিরে জটিলতা যেন শেষই হচ্ছে না। একের পর এক মুক্তির তারিখ ঘোষণা হলেও এখনো প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারেনি সিনেমাটি। সব জটিলতার মূলেই রয়েছে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র না পাওয়া। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও স্বস্তি পেলেন না সিনেমার নির্মাতারা।
সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ চ্যালেঞ্জ করে নির্মাতারা শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই নয়, দ্রুত শুনানির দাবি নিয়ে নির্মাতাদের তাড়াহুড়ো নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। শেষ পর্যন্ত মামলাটি ফের মাদ্রাজ হাইকোর্টেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ২০ জানুয়ারি মাদ্রাজ হাইকোর্টে ‘জন নয়াগন’ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। অর্থাৎ আপাতত সিনেমাটির মুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না।
উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি থালাপতি বিজয়ের এই বহুল প্রতীক্ষিত শেষ সিনেমাটি মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু আচমকা সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র না পাওয়ায় নির্ধারিত দিনে প্রেক্ষাগৃহে আসেনি ‘জন নয়াগন’। পরে বিষয়টি নিয়ে নির্মাতারা মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও গত শুক্রবারও কোনো ছাড়পত্র মেলেনি। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যায় সিনেমাটির মুক্তি।
এদিকে সিনেমাটির মুক্তি ঘিরে চলা এই টানাপোড়েনের পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই। থালাপতি বিজয়ের শেষ সিনেমা নিয়ে তৈরি হওয়া এই অনিশ্চয়তা এখন তামিল সিনেমা অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।
