ধানুষের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনে মুখ খুললেন ম্রুনাল

ধানুষের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনে মুখ খুললেন ম্রুনাল
কয়েকদিন ধরেই বলিউডজুড়ে গুঞ্জন-দক্ষিণী তারকা ধানুষ ও বলিউড অভিনেত্রী ম্রুনাল ঠাকুর নাকি শিগগির বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন। এমনকি চলতি বছরের বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছিল। তবে এই গুঞ্জন নিয়ে এতদিন প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি দুজনের কেউই।
অবশেষে বিয়ের জল্পনার মাঝেই মুখ খুললেন ম্রুনাল ঠাকুর। যদিও সরাসরি কোনো বক্তব্য না দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ইঙ্গিতবাহী পোস্ট শেয়ার করেন অভিনেত্রী। সেখানে তিনি লেখেন, ‘স্থির, উজ্জ্বল ও অটল’। ছোট্ট এই বাক্যের মাধ্যমেই বিয়ের গুঞ্জন যে ভুয়ো ও ভিত্তিহীন-সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন তিনি। কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই বোঝাতে চেয়েছেন, এই ধরনের গুঞ্জন তাকে একেবারেই বিচলিত করতে পারেনি। বরং নিজের কাজ, ব্যস্ততা ও মানসিক স্বস্তির দিকেই মনোযোগী ম্রুনাল।
অন্যদিকে ধানুষও বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে সরাসরি অবস্থান জানিয়েছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, “এটা একেবারেই ভুয়া খবর। এর কোনো সত্যতা নেই।’
এর আগে ধানুষ ও ম্রুনালের অসমবয়সি প্রেম নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ধানুষের বয়স ৪২ বছর, আর ম্রুনালের ৩৩। বয়সের ব্যবধানকে গুরুত্ব না দিয়েই নাকি কিছুদিন ধরেই একে-অপরের সান্নিধ্যে রয়েছেন তারা-এমন কথাও শোনা যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ায় জল্পনা-কল্পনা আরও জোরালো হয়।
গুঞ্জন রয়েছে, হায়দরাবাদের এক অনুষ্ঠান থেকেই ধানুষ ও ম্রুনালের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। পরে ধানুষ ও কৃতি শ্যাননের সিনেমা ‘তেরে ইশক মে’র র্যাপ পার্টিতে ম্রুনালের উপস্থিতি এবং ম্রুনালের সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে ধনুষের হাজির হওয়া-সব মিলিয়ে জল্পনা ছড়ায় দ্রুত। এমনকি ‘সন অফ সর্দার ২’-এর প্রিমিয়ার রাতেও ম্রুনালের পাশেই দেখা গিয়েছিল ধানুষকে।
রজনীকান্তকন্যা ও তামিল পরিচালক ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে ধানুষের বিয়ে হয়েছিল ২০০৪ সালে। ১৮ বছরের দাম্পত্যের ইতি টেনে ২০২২ সালে আলাদা হওয়ার ঘোষণা দেন তারা। বর্তমানে দুই সন্তানকে নিয়ে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক তারকা দম্পতি।
সব মিলিয়ে বিয়ের গুঞ্জন যতই ঘোরাফেরা করুক, ম্রুনালের ইঙ্গিতবাহী পোস্ট আর ধনুষের স্পষ্ট মন্তব্যে আপাতত সেই জল্পনায় পূর্ণচ্ছেদই টানলেন দুজন।
