৯ দিনে ৭০০ কোটির ঘর অতিক্রম করেছে ‘পাঠান’

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ সিনেমা ৯ দিনে বিশ্বজুড়ে ৭০০ কোটি রুপি আয়ের ঘর অতিক্রম করেছে। ‘দ্যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর খবরে এমনটাই জানা গেছে। তাই বলা চলে বক্স অফিসজুড়ে এখন চলছে ‘পাঠান’ রাজত্ব।

কিং খানের ‘পাঠান’ মুক্তির পর থেকেই একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। শুধু ভারতেই নয়, ‘পাঠান’ ব্যাপকভাবে ব্যবসা করছে বিশ্বজুড়ে। ট্রেড অ্যানালিস্টদের দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা গেছে, মাত্র ৯ দিনেই বিশ্বজুড়ে ৭০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে সিনেমাটি। আর তাতেই হারিয়ে দিচ্ছে আমির খানের ‘দঙ্গল’ সিনেমার বক্স অফিস কালেকশনকে।

#Pathaan crosses ₹ 700 Crs at the WW Box office in 9 days..