কোরিয়ান কিংবদন্তি অভিনেতার মৃত্যু

কোরিয়ান কিংবদন্তি অভিনেতার মৃত্যু
দক্ষিণ কোরিয়ার চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম নন্দিত অভিনেতা আহ্ন সাং কি মারা গেছেন। কিংবদন্তি এই অভিনেতার অভিনয়ের ক্যারিয়ার ষাট বছরের। তিনি ১৩০টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘সিলমিদো’ ও ‘রেডিও স্টার’। তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
অভিনেতার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে তার এজেন্সি আর্টিস্ট কোম্পানি এবং সিউলের সুনচুনহ্যাং বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল। হাসপাতাল জানিয়েছে, আহ্ন দীর্ঘদিন ধরে রক্তের ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছেন।
আহ্ন চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। ১৯৫৭ সালে তিনি ‘দ্য ট্রোয়াইলাইট ট্রেন’ সিনেমা দিয়ে শিশু অভিনেতা হিসেবে অভিষিক্ত হন। শিশুকালেই তিনি প্রায় ৭০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তবে কৈশোরে তিনি অভিনয় থেকে কিছু সময়ের জন্য বিরতি নেন।
পরবর্তীতে আহ্ন ভিয়েতনামী ভাষা অধ্যয়ন করেন হাঙ্কুক বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে তিনি উচ্চমানের ফলাফলের সঙ্গে স্নাতক হন। এরপর চলচ্চিত্র জগতে ফেরার সময় তিনি প্রথমে কিছুটা সংগ্রাম করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি পুনরায় অভিনয় শুরু করেন এবং ১৯৮০ সালে ‘গুড, উইন্ডি ডেজ’ চলচ্চিত্রে তার প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রের অভিনয় তাকে খ্যাতি এনে দেয়। এ সিনেমার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ নতুন অভিনেতা হিসেবে গ্র্যান্ড বেল পুরস্কার পান।
পরবর্তী দশকগুলোতে আহ্ন আধুনিক কোরিয়ান চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তার অভিনয় ছিল সংযমী, ক্ষমতাশালী এবং আবেগপূর্ণ স্পষ্টতায় সমৃদ্ধ। তার চলচ্চিত্রজীবনে ছিল ‘মন্দারা’, ‘হোয়েল হান্টিং’, ‘হোয়াইট ব্যাজ’, ‘টু কপস’, ব্লকবাস্টার সামরিক নাটক ‘সিলমিদো’ এবং সঙ্গীত-শিল্পের নাটক ‘রেডিও স্টার’, যেখানে তিনি একজন প্রবীণ গায়ককে নিবেদিত মনোযোগ সহকারে পরিচালনা করেছেন।
আহ্ন পাঁচবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে গ্র্যান্ড বেল পুরস্কার জিতেছেন, যা এক রেকর্ড। তার কর্মজীবন ছিল ধারাবাহিকতা এবং কদাচিৎ কোনো বিতর্ক ছাড়া, যা তাকে শিল্পী সমাজে বিরল বিশ্বাসযোগ্যতা এনে দিয়েছে।
২০২৩ সালের এক সাক্ষাৎকারে আহ্ন বলেছেন, মানুষের আস্থা এবং প্রত্যাশা তাকে এমনভাবে বাঁচতে ও কাজ করতে প্রেরণা দিয়েছে যা জনসম্মানকে উপযুক্ত করে। তিনি বলেছিলেন, কখনো কখনো শুধুমাত্র দৃশ্যের জন্য যদি রোমান্টিক দৃশ্য যুক্ত করা হয়, তিনি তা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।
চলচ্চিত্রের বাইরেও আহ্ন কোরিয়ার চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। তিনি কোরিয়ান চলচ্চিত্র অভিনেতা সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন।
