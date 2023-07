বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড়

বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ‘বাওয়াল’ সিনেমার টিজার ৫ জুলাই প্রকাশ্যে এসেছে। এটি প্রকাশ্যে আসতেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান নেটিজেনরা। অনেকেই এই টিজারের প্রশংসা করেছেন। তবে একইসঙ্গে একদল নেটিজেন টিজারে দেখানো নাৎসি জার্মানির গ্যাস চেম্বার নিয়ে খুব একটা খুশি নন।

অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত, নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ‘বাওয়াল’। প্রকাশ্যে এসেছে টিজার। প্রথম থেকে সাধারণ প্রেম কাহিনির মনে হলেও শেষ দৃশ্যে এসে দেখানো হয়েছে দুই মুখ্য চরিত্র বন্দি এক নাৎজি জার্মান গ্যাস চেম্বারে।

দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষের সঙ্গে বন্দি দুই তারকা, এবং প্রত্যেকে খানিক বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছেন। তখনই একজন চেম্বারের একমাত্র ছোট্ট খোলা জায়গাটিও বন্ধ করে দিলেন। দুই মুখ্য চরিত্রের গল্প গণহত্যার প্রেক্ষাপটে তৈরি, এবং যে ব্যক্তি চেম্বারের জানালা বন্ধ করলেন তার পোশাক থেকে আন্দাজ করা যায় তিনি নাৎজি জার্মানির প্রতিনিধি।

টিজারে নেপথ্য কণ্ঠের মাধ্যমে শোনা যায় জাহ্নবী বলছেন যে ‘খুব দেরি হওয়ার’ আগে বরুণের ভালোবাসা তার বুঝে যাওয়া উচিত ছিল।

Wait the last shot refers to holocaust??But why to bring this in supposed romance . This will draw insane criticism if not handled right. You can't compare anything anything to that tragedy https://t.co/Sw705B9ARN