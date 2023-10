হাসপাতালে বলিউড তারকা শেহনাজ গিল

বলিউড তারকা শেহনাজ গিলের ভক্তদের জন্য মন খারাপের খবর। তাদের প্রিয় নায়িকা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। জানা গেছে, হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শেহনাজ গিল। সিনেমার প্রচারের ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সিনেমা প্রচারের সময় তিনি কিছু একটা খেয়েছিলেন। এর কারণে তার পেট খারাপ হয়ে যায়। সংক্রমণ এতটাই বেড়ে যায় যে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ থেকে এই সংবাদ জানা গেছে।

শেহনাজ গিলের বলিউড অভিষেক হয়েছিল কিসিকা ভাই, কিসিকা জান সিনেমার মধ্য দিয়ে। মূলত এ মুহূর্তে ‘থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং’ সিনেমার জন্য তিনি আলোচনায় রয়েছেন। এ সিনেমায় শেহনাজের অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে সবার কাছে। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল।

কিন্তু হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় তার বিভিন্ন পরিকল্পনা। শরীর খারাপ হতেই আর ঝুঁকি নেননি তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিজের সেই সিনেমা ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন।

হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছেন রিয়া কাপুর। ভিডিওতে শেহনাজ বলেছেন, ‘দেখুন সবার সময় আসে, আমার সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে বন্ধুরা আমি ভালো আছি। আমার ফুড ইনফেকশন হয়েছে।’ ৎ

জনপ্রিয় ভারতীয় রিয়েলিটি শো বিগ বসের ১৩ নম্বর সিজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন শেহনাজ। তারপর থেকেই তিনি সংবাদের শিরোনামে থাকছেন। এমনকি সালমান খানের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের খবরও একাধিকবার ভাইরাল হয়েছে। পাশাপাশি ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ সিনেমায় শেহনাজ গিলের অভিনয়ে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন।

এদিকে ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ থেকেই তাকে নিয়ে বিভিন্ন গুঞ্জন শোনা যায়। মূলত শেহনাজের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী রাঘব জুয়াল। আর তারপর থেকেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে মুম্বাইয়ে বিভিন্ন গুঞ্জন শুরু।

