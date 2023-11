‘টাইগার-৩’ মুক্তির আগে ভক্তদের প্রতি সালমান-ক্যাটরিনার অনুরোধ

বলিউড তারকা সালমান খান ও ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত ‘টাইগার-৩’ সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের ভক্ত-অনুরাগীরা। আগামীকাল (১২ নভেম্বর) দীপাবলির (কালীপূজা) আবহে মুক্তি পাবে বহু প্রতীক্ষিত এ সিনেমা।

‘টাইগার-৩’ দেখার জন্য টিকিটের অগ্রিম বুকিং বেশ সাড়া জাগিয়েছে। আর সিনেমাটি মুক্তির ঠিক একদিন আগে অনুরাগীদের জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন সালমান খান ও ক্যাটরিনা। প্রত্যেককে অনুরোধ জানালেন ‘স্পয়লার্স’ দেওয়া থেকে তারা যেন বিরত থাকেন।

শনিবার (১১ নভেম্বর) নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিশেষ বার্তা লিখলেন অভিনেতা সালমান খান। তিনি লেখেন, আমরা ‘টাইগার-৩’ তৈরি করেছি প্রচুর ভালোবাসা দিয়ে এবং আমরা আশা করছি যে আপনারা সিনেমাটি দেখেই স্পয়লার্স দেবেন না।’

We have made #Tiger3 with a lot of passion & we are counting on you to protect our spoilers when you see the film. Spoilers can ruin the movie-watching experience. We trust you to do what is right. We hope #Tiger3 is the perfect Diwali gift from us to you!! Releasing in cinemas…