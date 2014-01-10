ন্যায্য মর্যাদা পাননি মৃত্যুঞ্জয়ী খালেদা জিয়া: কনকচাঁপা

ন্যায্য মর্যাদা পাননি মৃত্যুঞ্জয়ী খালেদা জিয়া: কনকচাঁপা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোক। এই শোকের মুহূর্তে আবেগঘন ভাষায় নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া দীর্ঘ এক পোস্টে তিনি খালেদা জিয়াকে ‘আপসহীন’, ‘অকুতোভয়’ ও ‘প্রকৃত দেশনেতা’ হিসেবে অভিহিত করেন।
মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যু হয়। তার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি শোবিজ জগতও। এই শোকের আবহে নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরেছেন সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা।
এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, খালেদা জিয়ার নামের সঙ্গে বারবার উচ্চারিত ‘আপসহীন’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমরা খুব কম মানুষই অনুধাবন করতে পেরেছি। তার ভাষায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা বিলাসের জন্য তিনি কখনো অন্যায়, মিথ্যাচার কিংবা স্বৈরাচারের সঙ্গে আপস করেননি। দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে সংসার, সন্তান ও আরাম-আয়েশের জীবনকেও গুরুত্ব দেননি তিনি।’
আরও পড়ুন
ভেঙে পড়েছেন মনির খান, কাঁদছেন দোয়া চাইছেন নেত্রীর জন্য
‘তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এর বিচার আল্লাহ অবশ্যই করবেন’
কনকচাঁপা আক্ষেপ করে লেখেন, একটি মিথ্যা মামলার কারণে খালেদা জিয়া তার জীবনের শেষ সময়টা স্বাভাবিকভাবে কাটাতে পারেননি। সেখান থেকেই তার শারীরিক অসুস্থতার সূত্রপাত হয় বলে মনে করেন তিনি। ধীরে ধীরে তাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে, আর সাধারণ মানুষ অসহায়ের মতো তা দেখেছে বলেও উল্লেখ করেন শিল্পী।
পুরনো জেলখানায় খালেদা জিয়ার বন্দিজীবনের কথা ভাবলেই বহু রাত তার নির্ঘুম কেটেছে বলে জানান কনকচাঁপা। অথচ সেই কঠিন সময়েও খালেদা জিয়া ছিলেন দৃঢ় ও নির্ভার। এ কারণেই তাকে তিনি ‘অকুতোভয় জীবনযোদ্ধা’ ও ‘মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবী’ বলে আখ্যা দেন।
পোস্টের শেষাংশে কনকচাঁপা লেখেন, ‘খালেদা জিয়া ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও খাঁটি রাজনীতিবিদ। তবে দুঃখের বিষয়, আমরা তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে পারিনি।’
সবশেষে তিনি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
এলআইএ