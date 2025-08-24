এবার কে জিতবেন সেরা অভিনেতার অস্কার
এবারের অস্কার হবে বেশ জমজমাট। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে প্রতিযোগিতা জমে উঠেছে। একদিকে আছেন বর্ষীয়ান তারকারা, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত প্রতিভাবান শিল্পীরা। নতুন সিনেমাগুলোর প্রদর্শনী ও উৎসবের পর এবার স্পটলাইটে এসেছে একঝাঁক বড় নাম।
ডোয়াইন জনসনের রূপান্তরকামী অভিনয়
বিখ্যাত নির্মাতা বেনি সাফদির নতুন সিনেমা ‘দ্য স্ম্যাশিং মেশিন’-এ ডোয়াইন জনসনের অভিনয় প্রথমবারের মতো তাকে অস্কারের দৌড়ে আনছে বলে মনে করা হচ্ছে। সিনেমাটি ভেনিস ও টেলুরাইড চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে। এ ছবিতে তিনি রূপান্তরকামী চরিত্রে কাজ করেছেন।
মাইকেল বি. জর্ডানের বহুপ্রতীক্ষিত স্বীকৃতি
প্রশংসিত ‘ফ্রুটভেল স্টেশন’ ও ‘ব্ল্যাক প্যান্থার’-এ দারুণ অভিনয় করেও অস্কারে উপেক্ষিত ছিলেন মাইকেল বি. জর্ডান। এবার ‘সিনারস’ নামে রায়ান কুগলারের অতিপ্রাকৃত থ্রিলারে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে তার প্রথম মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
দ্বিতীয় সাফল্যের হাতছানিতে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও
লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অস্কার জিতেছেন ২০১৬ সালে ‘দ্য রেভেন্যান্ট’ চলচ্চিত্রে হিউ গ্লাস চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। এটি ছিল সেরা অভিনেতা হিসেবে তার প্রথম অস্কার জয়। আবারও আলোচনায় এসেছেন তিনি পল থমাস অ্যান্ডারসনের ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সিনেমার জন্য।
বক্স অফিস বাজিমাতের পর অস্কারেও এগিয়ে ব্র্যাড পিট
অনেকদিন পর বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন অভিনেতা ব্র্যাড পিট। পেয়েছেন ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমার দেখা। তার ‘এফ১’ ছবিটি বিশ্বজুড়েই কাড়ি কাড়ি অর্থ আয় করেছে। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে অস্কার জয়ের দৌড়েও আছে তার নাম। স্পোর্টস ড্রামা চলচ্চিত্র ‘এফ১’- এ পিট প্রাক্তন এফ১ রেসিং ড্রাইভার সনি হেইসের চরিত্রে অভিনয় করেছেনভ। অবসর নেওয়ার ৩০ বছর পর এক আন্ডারডগ দলের জন্য পুনরায় ফিরে আসেন সনি। চরিত্রটি অনেক প্রশংসিত হয়েছে দর্শক-সমালোচকদের কাছে। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করছেন জোসেফ কোসিনস্কি।
রাসেল ক্রোর প্রত্যাবর্তন
প্রায় দুই দশক পর ‘আ বিউটিফুল মাইন্ড’-এর অভিনেতা রাসেল ক্রো আবার ফিরছেন আলোচনায়। জেমস ভ্যান্ডারবিল্ট পরিচালিত ‘নিউরেমবার্গ’ সিনেমায় তার অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে। সেখানে রামি মালেকও আছেন সহ-অভিনেতা হিসেবে।
অবসর ভেঙে ফিরছেন ড্যানিয়েল ডে-লুইস
তিনবার অস্কার পেয়েছেন ড্যানিয়েল ডে-লুইস। আবারও এই পুরস্কার জয়ের তালিকায় উঠে এসেছে তার নাম। অবসর ভেঙে তিনি অভিনয় করেছেন ‘অ্যানিমোনি’ সিনেমায়। এটি পরিচালনা করেছেন তার ছেলে রোনান ডে-লুইস। এই সিনেমার সহলেখকও তিনি নিজেই। তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার শেষ নেই। চরিত্রটিতে নাকি দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে চতুর্থবার অস্কার ছুঁয়েও ফেলতে পারেন সেরা অভিনেতা হিসেবে।
ব্রুস স্প্রিংস্টিন চরিত্রে জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট
স্কট কুপার পরিচালিত ‘স্প্রিংস্টিন: ডেলিভার মি ফ্রম নোহোয়ার’ সিনেমায় কিংবদন্তি গায়ক ব্রুস স্প্রিংস্টিনের চরিত্রে অভিনয় করছেন জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট। এটি হতে পারে তার ক্যারিয়ারের বড় ব্রেকথ্রু।
জেসি প্লেমন্স, অস্কার আইজাক ও অন্যান্যরা
অন্যদিকে ইয়োরগোস লান্থিমোস পরিচালিত ‘বুগোনিয়া’-তে জেসি প্লেমন্স এবং গিলারমো দেল তোরোর ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ ও জুলিয়ান স্নাবেলের ‘দ্য হ্যান্ড অব দান্তে’ সিনেমায় অস্কার আইজাকের অভিনয়ও আলোচনায় এসেছে।
কান উৎসব থেকে উঠে আসা প্রতিভা
বড় ও বিখ্যাত তারকারা ছাড়াও অস্কারে সেরা অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার জয়ের দৌড়ে আলোচনায় রয়েছেন নতুন কিছু মুখও। তারা কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাজিমাত করে এবার অস্কারে আলো ছড়ানোর অপেক্ষায়। ক্লেবার মেনডোন্সা ফিলহোর ব্রাজিলীয় রাজনৈতিক থ্রিলার ‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’-এ অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ওয়াগনার মউরা কান উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিও এবার অস্কারের আলোচনায় আছেন।
এছাড়াও ‘সিক্রেট এজেন্ট’ ছবির জন্য ওয়াগনার মাউরা, ডেরেক সিয়ানফ্রান্স পরিচালিত ‘রুফম্যান’ ছবিতে এক খেলনার দোকান ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করা চ্যানিং টেটামকেও তালিকায় রাখছেন অনেকে।
