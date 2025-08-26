ফুটবলার ইয়ামালের প্রেমিকা এই আর্জেন্টাইন গায়িকা কে

ফুটবলার ইয়ামালের প্রেমিকা এই আর্জেন্টাইন গায়িকা কে
বার্সেলোনার উদীয়মান ফুটবল তারকা লামিন ইয়ামাল অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে আনলেন নিজের প্রেমের সম্পর্ক। ১৮ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করে জানিয়ে দিলেন, তিনি প্রেম করছেন আর্জেন্টাইন গায়িকা নিকি নিকোলের সঙ্গে। নিকি মূলত একজন র্যাপার। বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে তার।
ইয়ামালের প্রকাশ করা ছবিটি ছিল নিকি নিকোলের ২৫তম জন্মদিন উপলক্ষে। সেখানে দু’জনকে একসঙ্গে খুব কাছাকাছি বসে দেখা গেছে। সামনের টেবিলে রাখা ছিল জন্মদিনের কেক। পোস্টের ক্যাপশনে ইয়ামাল কেবল একটি কেক ও একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন। তাতেই নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন।
গত জুলাই মাসে ইয়ামালের ১৮তম জন্মদিনের পার্টি থেকেই তাদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। স্পেনের গসিপ বিশেষজ্ঞ জাভি হোয়োস দাবি করেন, ‘পার্টির দিন খুব বেশি কিছু না হলেও, পরের কয়েক সপ্তাহে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ২৪ জুলাই দুজনে একসঙ্গে একটি সৈকতের ক্লাবে যান এবং গভীর রাতে একসঙ্গে বেরিয়ে যান।’
ইয়ামালের ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি তার প্রেম নিয়ে সব গুঞ্জন ও জল্পনার অবসান ঘটিয়েছে।
ইয়ামালের প্রেমিকার পুরো নাম নিকোল ডেনিস কুকো। তিনি জন্মেছেন মেসির শহর আর্জেন্টিনার রোজারিওতে। জন্ম ২৫ আগস্ট ২০০০ সালে। সেখানেই বেড়ে ওঠা ও শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগী তিনি। নিকি র্যাপ, ট্র্যাপ, তাম্বো থেকে বলেরো পর্যন্ত বিস্তৃত ধারায় পারদর্শী। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে নিজের স্বকীয় পরিচিতি তৈরি করেছেন তিনি। সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়েও হয়েছেন আলোচিত।
তার উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে ‘ওয়াপো ত্রাকেতেরো’, ‘কোলোকাও’, ‘মামিচুলা’, ‘মালা ভিদা’, ‘মারিসোলা’ ইত্যাদি।
এলআইএ/এএসএম