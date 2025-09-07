  2. বিনোদন

কনসার্টের ক্যামেরায় বসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, ডিভোর্স চাইলেন সেই নারী

প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিখ্যাত কোল্ডপ্লে কনসার্টে কিস‑ক্যামে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ধরা পড়েন অ্যাস্ট্রোনোমার কোম্পানির প্রাক্তন মানবসম্পদ প্রধান ক্রিস্টিন কেবট এবং সিইও অ্যান্ডি বাইরন। তাদের দেখে কোল্ডপ্লের সংগীতশিল্পী ক্রিস মার্টিন মঞ্চ থেকে মজার মন্তব্য করে বলেন, ‘তারা হয়তো প্রেমে পড়ে গেছে নয়তো খুব লাজুক!’

তার মন্তব্যের পর মুহূর্তেই ক্রিস্টিন ও তার অফিসের বস অ্যান্ডির ঘনিষ্ট সেই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সেটি বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতির সূচনা করে।

সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় উভয়েই তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দুজনকে নিয়েই চলে ট্রল। নানা রকম কৌতুক অনুষ্ঠানেও চরিত্র হয়ে উঠেন তারা। তবে এখানেই শেষ নয়। ঘটনার আঁচ লেগেছে দুজনের ব্যক্তি জীবনেও।

বেশ কিছু গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে, এ ঘটনার মাত্র দুই মাসের মধ্যে ১৩ আগস্ট নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাউথ আদালতে ক্রিস্টিন কেবট তার স্বামী অ্যান্ড্রু কেবটের বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন। এটিও সামাজিক মাধ্যমে এবং মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

অ্যান্ড্রু কেবটের প্রাক্তন স্ত্রী জুলিয়া কেবট জানান, এই ঘটনার পর তিনি অ্যান্ড্রুকে ফোনে বার্তা দিয়েছিলেন বিষয়টি নিয়ে। জবাব অ্যান্ডু বলেন, ক্রিস্টিনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা একই বাড়িতে থাকলেও সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়ভ। নিউ হাম্পশায়ারের উপকূলে ২২ কোটি ডলারের একটি বাড়ি কিনেছিলেন এই দম্পতি। সেখানে ১৬ মিলিয়ন ডলার ঋণ ছিল। দুজন মিলে কেবল সেই ঋণটাই শোধ করছেন। এর বেশি কোনো সম্পর্ক আর অবশিষ্ট নেই।’

কনসার্টের একটি ছোট্ট দৃশ্য এক দম্পতির ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনকে একবাক্যে বলা চলে উল্টে দিয়েছে। জীবন ও সম্পর্ক নিয়ে তাই আরও বেশি সচেতন, যত্নশীল ও দায়িত্বসম্পন্ন হওয়া উচিত বলে মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়ার অনেকেই।

