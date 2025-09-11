নতুন অ্যাভেঞ্জার্সে কি থাকছেন না ডক্টর স্ট্রেঞ্জ
মার্ভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স (এমসিইউ) এগোচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় ক্লাইম্যাক্সের দিকে। ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ নামের বহুল প্রতীক্ষিত ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছরের ১৮ ডিসেম্বর। তবে সম্প্রতি প্রকাশিত তারকাসমৃদ্ধ অফিসিয়াল কাস্ট তালিকায় অনুপস্থিত ছিলেন ডক্টর স্ট্রেঞ্জ চরিত্রে অভিনয় করা বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ।
তাতেই শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা ও উদ্বেগ। অবশেষে এ বিষয়ে হালকা মজার ছলে মুখ খুলেছেন কাম্বারব্যাচ। ওমেলেট নামের একটি মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘কে জানে? হয়তো সেখানে যথেষ্ট চেয়ার ছিল না! তাই আমার নাম দেখা যায়নি!’
যদিও এই মন্তব্য শুনতে হালকা মনে হলেও স্ট্রেঞ্জ চরিত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এর আগে অভিনেতা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করেছিলেন। প্রথমে জানান তিনি থাকছেন ‘অ্যাভেঞ্জার্স: দ্য কাং ডাইনেস্টি’তে। পরে বলেন, তার চরিত্রটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ২০২৭ সালের জন্য নির্মিত হওয়া ‘অ্যাভেঞ্জার্স: সিক্রেট ওয়ারস’ ছবিতে।
এক পর্যায়ে তিনি ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ ছবিতে আছেন জানিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি ওই ছবিতে আছি।’
কিন্তু এবার যখন অফিসিয়াল ২৭ জনের কাস্ট লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে তার নাম নেই তখন সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। ভক্তদের প্রশ্ন, তাহলে কি ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ফিরবেন না? অথচ, ‘ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস’ ছবির মূল চালকই ছিলেন স্ট্রেঞ্জ। মাল্টিভার্স ও ইনকার্শনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্লট পয়েন্টে তার সরাসরি জড়িত থাকা এবং সেই ছবির পোস্ট ক্রেডিট দৃশ্যে ক্লিয়ার সঙ্গে নতুন মিশনে যাওয়ার ইঙ্গিত সবই বলছে চরিত্রটি এখনও গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় স্ট্রেঞ্জকে ‘ডুমসডে’-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ছবিতে না রাখা একধরনের বিস্ময়ই বটে।
তবে মার্ভেল স্টুডিও এবং রবার্ট ডাউনি জুনিয়র দুজনেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, ছবিটি ঘিরে রয়েছে অনেক চমক। এমনকি ছবির মুক্তির আগেও হতে পারে আরেক দফা কাস্ট ঘোষণা। ফলে প্রত্যাশা একেবারেই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। হয়তো কামব্যাক হবে ডক্টর স্ট্রেঞ্জের, হয়তো ছোট কোনো চরিত্রে বা পোস্ট ক্রেডিট দৃশ্যে।
এদিকে ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’-র আগে ২০২৫ ও ২০২৬ সালে মার্ভেল স্টুডিওর একের পর এক নতুন প্রজেক্ট মুক্তি পাচ্ছে। ২০২৫ সালে এসেছে ‘আয়নহার্ট’ (২৪ জুন, ডিজনি+), ‘ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপস’, ‘আইজ অব ওয়াকান্ডা’ (অ্যানিমেটেড)। ৩ অক্টোবর আসবে ‘মার্ভেল জম্বিজ’ (৬ পর্বের হরর সিরিজ) এবং ডিসেম্বরে ‘ওয়ান্ডার ম্যান’।
২০২৬ সালের ২৫ জুলাই মুক্তি পাবে টম হল্যান্ড অভিনীত ‘স্পাইডার-ম্যান: আ নিউ ডে’। এইসব প্রজেক্টের মাধ্যমেই ধাপে ধাপে গড়ে উঠছে মাল্টিভার্স সাগার, যার চূড়ান্ত পরিণতি হতে যাচ্ছে ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’-তে। ছবিটি পরিচালনা করছেন রুশো ব্রাদার্স এবং এতে ডক্টর ডুম চরিত্রে থাকছেন রবার্ট ডাউনি জুনিয়র।
এ ছবির মাধ্যমেই শেষ হবে এমসিইউ-র মাল্টিভার্স সাগার প্রথম পর্ব। এরপর ১৭ ডিসেম্বর ২০২৭ মুক্তি পাবে ‘অ্যাভেঞ্জার্স: সিক্রেট ওয়ারস’। সব মিলিয়ে ডক্টর স্ট্রেঞ্জকে নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও কাম্বারব্যাচের মন্তব্য এবং মার্ভেলের অতীত ইতিহাস বলছে স্ট্রেঞ্জ এখনও তালিকায় আছেন। তবে সব উত্তর মিলবে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে, সিনেমা হলে গিয়ে!
এলআইএ/এএসএম