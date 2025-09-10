ডাকসুতে শিবিরের সাফল্যকেই কি কচ্ছপের বিজয় বললেন জয়

ডাকসুতে শিবিরের সাফল্যকেই কি কচ্ছপের বিজয় বললেন জয়
ছোট ও বড় পর্দার বহুমুখী তারকা শাহরিয়ার নাজিম জয়। অভিনয় ছাড়াও নানা বিষয়ে তাকে সরব থাকতে দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মনের ভেতরে যে কথা থাকে সে কথা তিনি অকপটে মানুষের সামনে তুলে ধরেন নিজের ফেসবুকে। বিভিন্ন ইস্যুতে সরব দেখা যায় জয়কে।
এবার তার নতুন পোস্ট ঘিরে আলোচনা চলছে। তার ভক্ত-অনুরাগীরা মনে করছেন অভিনেতা ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে পোস্টটি দিয়েছেন। সেখানে তিনি শিবির প্রার্থীদের জয়জয়কারের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।
ভিন্নধর্মী এক গল্পের প্রসঙ্গ তুলে জয় বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘কচ্ছপ এবং খরগোশের গল্পটা সবাই জানে। খরগোশ জানতো তার সাথে কচ্ছপ পারবে না। তাই সে ওভার কনফিডেন্স হয়ে গিয়েছিল।’
যদিও জয় এই স্ট্যাটাসে ডাকসু নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেননি, তবে অনুরাগীদের বুঝতে বাকী নেই তিনি কি বুঝিয়েছেন। মন্তব্যেও অনেককে দেখা গেছে সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে। কেউ মন্তব্য করেছেন ,‘আপনি কি এটা ডাকসু নির্বাচনকে বুঝাইলেন।’
সেই মন্তব্যের উত্তর দিয়ে জয় বলেন, ‘না আমি নেপালে সরকার পতনকে বুঝাইছি।’ কেউ বা লিখেছেন, ‘ঠিক। ওভার কনফিডেন্স সবসময় দেখানো দেখানো উচিত নয়। এটা আমাদের বেলায়ও।’ কারো মন্তব্য, ‘তাই হয়েছে ভাই।’
এই পোস্টের কয়েক ঘণ্টা আগে জয় আরেকটি পোস্ট করেছিলেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘ছোটবেলা থেকে অংক কম বুঝতাম। অংক আসলেই কঠিন।’
এমআই/এলআইএ/এমএস