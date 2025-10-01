  2. বিনোদন

টম ক্রুজের পর আবারও ভাঙল নিকোলের সংসার

প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
অস্কারজয়ী মার্কিন অভিনেত্রী, প্রযোজক ও গায়িকা নিকোল কিডম্যানের সংসার আবারও ভাঙছে। এক দশকের বেশি সময় হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিলেন নিকোল। ২০০১ সালে সেই সম্পর্কে ইতি ঘটে। এরপর তিনি ২০০৬ সালে বিয়ে করেন জনপ্রিয় কান্ট্রি গায়ক কিথ আরবানকে।

তার সঙ্গে দীর্ঘ ১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটালেন এই তারকা। বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারকা দম্পতি।

অভিনেত্রী নিজেই বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। তবে সূত্র বলছে, নিকোল নাকি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন।

২০০৬ সালের জুনে বিয়ে করেছিলেন নিকোল-কিথ। তাদের সংসারে দুই মেয়ে সানডে রোজ (১৭) ও ফেইথ মার্গারেট (১৪)।

গত বছর এপ্রিলে কিডম্যান প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ‌‘আমি খুব ভাগ্যবান কারণ কিথ আমার সঙ্গে আছে। তার ভালোবাসাই আমাকে শক্তি দেয়।’

তবে সেই সম্পর্ক আর টিকল না। গেল ৫ জুন কিথের জন্মদিনে প্রকাশিত ছবিতে এখনও দুজনকে একসঙ্গে হাসিখুশি দেখা গিয়েছিল। মাত্র চার মাস পরই ভেঙে গেল তাদের সংসার।

