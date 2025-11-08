  2. বিনোদন

বাংলাদেশে এসেছেন ক্যারিবিয় সেই ‘দস্যু’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১০ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে এসেছেন সেই ক্যারিবিয় দস্যু! ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ সিরিজে যাকে দেখা গিয়েছিল, হলিউউ তারকা অরল্যান্ডো ব্লুম। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে চার দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন তিনি, জানিয়েছে ইউনিসেফ।

গত বুধবার কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন ব্লুম। এ সময় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন তিনি। পাশাপাশি শিশুদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ সময়ও কাটান এই অভিনেতা।

অরল্যান্ডো ব্লুমকে উদ্ধৃত করে বুধবার ইনস্টাগ্রামে ইউনিসেফ লিখেছে, ‘আমি আট বছরেরও বেশি সময় পর আবারও বাংলাদেশে এসেছি। এবার আমি কক্সবাজারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থীশিবিরে এসেছি। এখানে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী থাকে, যাদের অর্ধেকের বেশি শিশু। রোহিঙ্গা শিশু, তরুণের পাশাপাশি কমিউনিটি কর্মী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছি। রোহিঙ্গা শিশুরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে পড়াশোনা করতে চায়। কিন্তু তহবিল কমে যাওয়ায় তাদের শিক্ষা হুমকির মুখে পড়েছে।’

২০০৯ সাল থেকে ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন অরল্যান্ডো ব্লুম। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় কাজ করেছেন তিনি। ‘লর্ড অব দ্য রিংস’ ছবিতে অভিনয় করে তারকা হয়ে ওঠেন ব্লুম। এরপর ‘ব্ল্যাক হক ডাউন’, ‘ট্রয়’, ‘কিংডম অব হ্যাভেন’, ‘থ্রি মাসকেটিয়ার্স’, ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ ও ‘দ্য হবিট’-এর মতো ছবিগুলোতে দেখা গেছে তাকে।

