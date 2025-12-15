দেশ-বিদেশ ঘুরতে প্রস্তুত বাঁধনের ‘মাস্টার’
দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আজমেরি হক বাঁধন। সম্প্রতি ওজন কমিয়ে ঝরঝরে ফিগার নিয়ে হাজির হয়ে চমকে দিয়েছেন তিনি। এই অভিনেত্রী আছেন নানা কাজে ব্যস্ত। নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামের একটি সিনেমায়।০ সেখানে তাকে দেখা যাবে চঞ্চল চৌধুরী, মোশাররফ করিম, সাবিলা নূর, জাকিয়া বারী মমসহ একঝাঁক তারকার সঙ্গে।
এদিকে এই তারকার ‘মাস্টার’ সিনেমার কাজ শেষ হয়েছে। এটি দেশ-বিদেশের নানা উৎসবে অংশ নিতে প্রস্তুত। ছবির নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত নিজেই জানিয়েছেন এই কথা। তিনি তার নতুন সিনেমা ‘মাস্টার’ সম্পূর্ণ কাজ শেষ করেছেন বলে জানান। সেইসঙ্গে বলেন, ‘ছবিটি এখন দর্শকদের জন্য প্রস্তুত।’
গেল বছরের এপ্রিল মাসে সরকারি অনুদানে নির্মিত এই সিনেমার শুটিং সম্পন্ন হয়। এরপর শুটিং পরবর্তী কাজের অনেকটাই দক্ষিণ কোরিয়ায় হয়েছে। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা যুক্ত ছিলেন কাজটির সঙ্গে।
‘মাস্টার’ একটি রাজনৈতিক থ্রিলার ঘরানার সিনেমা। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি উপজেলার স্থানীয় রাজনীতি। সিনেমার অন্যতম আকর্ষণ তার চরিত্রায়ন। এতে জনপ্রিয় অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন দেখা যাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) চরিত্রে। এছাড়া অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, জাকিয়া বারী মম, প্রমুখ।
নির্মাতা জানিয়েছেন, সিনেমাটি বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে এবং এরপর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
আজমেরী হক বাঁধনের জন্য এটি বিশেষ একটি প্রজেক্ট। তিনি জানান, ‘‘মাস্টার’ আমার জন্য নতুন ধরনের চরিত্র এবং এটি দর্শকদের কাছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিতে পারবে। রাজনৈতিক থ্রিলার ঘরানায় কাজ করা সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং। এই সিনেমার মাধ্যমে সেটা পুরোপুরি উপভোগ করেছি।’
নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত বলেন, ‘‘মাস্টার’ একটি আন্তর্জাতিক মানের সিনেমা। এর গল্প, শুটিং ও পোস্ট প্রোডাকশন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে এটি দেশ-বিদেশে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। আমরা আশা করি দর্শকরা সিনেমার মূল বার্তা এবং শিল্পীর অভিনয়কে ভালোভাবে উপভোগ করবেন।’
এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে বাঁধন শেষ করেছেন ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমার কাজ। ১৩ ডিসেম্বর ফ্রান্সে শুরু হওয়া লেস আর্কস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ওয়ার্ক-ইন-প্রোগ্রেস প্রোগ্রামে এই সিনেমার প্রকল্প প্রদর্শিত হবে। নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন জানিয়েছেন, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে সিনেমার গুরুত্ব ও দিকনির্দেশনা বোঝানো সম্ভব হবে।
‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমায় বাঁধনের সহশিল্পী হিসেবে থাকছেন রিকিতা নন্দিনী শিমু, সুনেরাহ বিনতে কামাল, জাইনিন করিম চৌধুরী প্রমুখ। সিনেমাটির পুরো কাজ আগামী বছরের মার্চ নাগাদ শেষ হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
