ফিলিস্তিন ও সুদানের জন্য তহবিল সংগ্রহে তারকাবহুল কনসার্ট
ফিলিস্তিন ও সুদানের মানুষের জন্য তহবিল সংগ্রহে আগামী ১০ জানুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তারকাবহুল এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান। এই আয়োজনের সঞ্চালক থাকছেন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত সুপারমডেল বেলা হাদিদ। তার সঙ্গে থাকবেন জনপ্রিয় অভিনেতা পেদ্রো পাসকালও।
অনুষ্ঠানে যেসব শিল্পী গান পরিবেশন করবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আলেক্স জি, ব্লাড অরেঞ্জ, ক্লাইরো, ড্যানিয়েল সিজার, ফে ওয়েবস্টার, গিজ, জাজমিন সুলিভান, লুসি ডাকাস, মুস্তাফা, ননেম, নূর হিন্দি, ওমর অ্যাপোলো, রাফায়েল সাদিক, রাইন লেনে, রেক্স অরেঞ্জ কাউন্টি, সাফিয়া এলহিলো, শন মেন্ডেস, স্নো আলেগ্রা, তামিনো এবং জিরো সেভেন শেকসহ আরও অনেকে।
অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সমানভাবে দেওয়া হবে দুই প্রতিষ্ঠানে। সেগুলো হলো সুদানি আমেরিকান চিকিৎসক সমিতি এবং ফিলিস্তিনি শিশু সহায়তা তহবিল। এই কনসার্টটি ‘আর্টিস্টস ফর এইড’-এর উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে। টিকিট বিক্রি আগামী সপ্তাহে শুরু হবে।
ফিলিস্তিনের জন্য এর আগেও মানবিক তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সুদানের জন্য এই আয়োজনটি বৃহৎ পরিসরের প্রথম উদ্যোগগুলোর একটি বলে মনে করা হচ্ছে।
এর আগে অক্টোবরে ‘প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস’ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে একটি নাট্যপাঠ আয়োজন করা হয়। সেখানে অভিনয় করেন আম্বিকা মোদ এবং ডেইজি রিডলি। সেপ্টেম্বরে বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ, নিকোলা কফলান, ফ্লোরেন্স পিউ এবং রিচার্ড গিয়েরসহ কয়েকজন খ্যাতিমান শিল্পীর উদ্যোগে আয়োজিত কনসার্টে দুই মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হয়।
ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের দীর্ঘ আক্রমণে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর ৯ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি হলেও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, গাজায় এখনও গণহত্যা চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬৮ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ধ্বংস হয়েছে বহু হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি।
অন্যদিকে সুদানে ২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। সম্প্রতি এল-ফাশের শহরে দ্রুত সহায়তা বাহিনীর অতর্কিত হামলায় গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনসহ নানামুখী বর্বরতার খবর সামনে এসেছে। শহরটি দখলে নেওয়ার আগে ১৮ মাস অবরোধ করে রাখে এই বাহিনী। ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠেছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত জানিয়েছে, এল-ফাশেরে সংঘটিত অত্যাচারগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
এলআইএ/এমএস