২৭২ মিলিয়ন ডলার আয় করে রেকর্ড গড়লো ‘জুটোপিয়া ২’

২৭২ মিলিয়ন ডলার আয় করে রেকর্ড গড়লো ‘জুটোপিয়া ২’
ডিজনির ছবি ‘জুটোপিয়া ২’ চীনের বক্স অফিসে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২৮ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ছবিটি দুই দিনের মধ্যে চাইনিজ ১.৫৩৮ বিলিয়ন রেনমিনবি (প্রায় ২১৬.৬ মিলিয়ন ডলার) আয় করেছে। রোববার পর্যন্ত মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১.৯২২ বিলিয়ন রেনমিনবি (প্রায় ২৭০.৭ মিলিয়ন ডলার)।
প্রাক-প্রদর্শনসহ মোট আয় হয়েছে আনুমানিক ২৭২ মিলিয়ন ডলার। এটি চীনের বক্স অফিস ইতিহাসে অন্যতম বিস্ফোরক উদ্বোধনী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এই উদ্বোধনী আয় চীনের ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ এবং বিদেশি ছবির মধ্যে ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’ এর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এছাড়া বিদেশি এনিমেটেড ছবির মধ্যে এটি সর্বোচ্চ উদ্বোধনী। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে ‘জুটোপিয়া ২’ চীনে সব সময়ের সর্বোচ্চ আয় করা বিদেশি এনিমেটেড ছবিতে পরিণত হয়েছে এবং ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’ (২০১৯) এর পর সর্বোচ্চ বিদেশি ছবির আয়ে রেকর্ড গড়েছে।
এটি স্থানীয় বা বিদেশি মিলিয়ে চীনের চতুর্থ সর্বোচ্চ আয় করা এনিমেটেড ছবি হিসেবেও নাম লিখিয়েছে।
ছবিটি চীনে চতুর্থ দিনে দেশটির ইতিহাসের নবম সর্বোচ্চ একদিনের আয়ও করেছে এবং একই সঙ্গে কোনো MPA (মুভি প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন) ছবির মধ্যে একদিনের সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়েছে। এটি মূলত ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’ ছবির চেয়ে বেশি। ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ MPA উদ্বোধনীও এই ছবির দখলে।
এছাড়া অন্যান্য প্রধান ছবি হিসেবে এনিমেটের ‘ডেমন স্লেয়ার: কিমেটসু নো ইয়াইবা - ইনফিনিটি কাসল’ ৫.৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে মোট ৮৮ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বিগান পরিচালিত ‘রেজারেকশন’ ৩.৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে এবং ২২ নভেম্বর মুক্তির পর মোট ২৫.১ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। ‘নাউ ইউ সি মি: নাউ ইউ ডোন্ট’ ১.৩ মিলিয়ন ডলার যোগ করেছে এবং মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৭ মিলিয়ন ডলার। ‘মাই ওয়ার্ল্ড উইদাউট মি’ ২ দিনের মধ্যে ১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
চীনের সাপ্তাহিক বক্স অফিস মোট ২২৯.৭ মিলিয়ন ডলার পৌঁছেছে আয়। আগের সপ্তাহের ৪৪ মিলিয়নের তুলনায় ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে আয়ের। ২০২৫ সালের এই পর্যন্ত মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬.৭৭৭ বিলিয়ন ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবার।
এলআইএ/এমএস