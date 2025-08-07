  2. বিনোদন

কমল হাসানের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
কমল হাসানের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ
কমল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণী সিনেমার সুপার স্টার কমল হাসানের বিরুদ্ধে সনাতন ধর্মকে ‘অপমান’ করার অভিযোগ উঠেছে। তিনি নাকি ধর্মকে ধ্বংসেরও চেষ্টা করছেন। এ কারণে তার সব সিনেমা বয়কটের দাবি তোলা হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের চেন্নাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে কমল হাসান উপস্থিত ছিলেন। এতে তিনি সনাতন ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন তিনি। এই মন্তব্যগুলো ভালোভাবে নেননি তামিলনাড়ুর বিজেপি সচিব অমরপ্রসাদ রেড্ডি। চেন্নাইয়ের অনুষ্ঠানে কমলের ওই মন্তব্যের কারণে অভিনেতা-রাজনীতিকের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি উঠেছে।

কমল হাসানের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ

অমরপ্রসাদ তার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, ‘আমি সব হিন্দুর কাছে আবেদন করছি, কমল হাসন সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করতে চান। তার সিনেমা বয়কট করুন। এটা যেন একটা বার্তা হিসেবে যায়। সনাতন ধর্মকে অপমান করলেই তার ফল ভুগতে হবে। দেখা যাক, এরপরে আর কোন অভিনেতা হিন্দু ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করার সাহস দেখান।’

সেই ভিডিওতেই কমলকে নিয়ে বিজেপি সচিব আরও বলেন, ‘জনপ্রিয় অভিনেতা কমল হাসান সম্প্রতি একটি জায়গায় বলেছেন, তিনি সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করতে চান। আগে এই কাজ করতেন উদয়নিধি স্ট্যালিন (তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী)। এখন কমল হাসান বলছেন। আমি সব হিন্দুকে বলছি, এবার এই লোকগুলোকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। প্রেক্ষাগৃহে বা ওটিটিতে কমল হাসানের ছবি দেখা বন্ধ করতে হবে। তার এ মন্তব্য কোটি কোটি ভারতীয় ও হিন্দুর ভাবাবেগে আঘাত করেছে।’

কমল সেই অনুষ্ঠানে দাবি করেছিলেন, একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে রক্ষা করতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ‘এই যুদ্ধে, শুধু শিক্ষারই সামর্থ্য রয়েছে দেশকে বদলানোর। একনায়কতন্ত্র ও সনাতনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র শিক্ষার। হাতে আর অন্য অস্ত্রের দরকার নেই। অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ জেতা যাবে না।’ এ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্মের গোঁড়ামির বিপক্ষেই কমল বলতে চেয়েছেন বলে উল্টো দিকে অনেকে যুক্তি তুলে ধরছেন।

এমএমএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মালদ্বীপ গেলেন আসিফ

মালদ্বীপ গেলেন আসিফ

মিউজিক-ভিডিও
স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম

স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম

হিরো-আলম