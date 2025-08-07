এশিয়ার বড় উৎসবে বাউল গান, পুরস্কার আনলো শেলীর দল

এশিয়ার বড় উৎসবে বাউল গান, পুরস্কার আনলো শেলীর দল
বাউল গান গেয়ে মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজস্তানের বড় উৎসব থেকে পুরস্কার নিয়ে এলো সূচনা শেলীর দল। দেশটির আয়োজনে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সংগীত উৎসব ‘রুহ-সানাত’-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তার গানের দল দিব্য জ্ঞানী।
কিরগিজস্তানের ইশিক কুলের রুখ-অরডো সংস্কৃতি কেন্দ্রে ১ থেকে ৩ আগস্ট আয়োজন করা হয় ‘রুহ-সানাত’ উৎসব। উৎসবে এ বছর অংশ নেন শতাধিক দেশ থেকে আসা শিল্পী, শিল্পগুরু, গবেষক, সংস্কৃতিবিষয়ক পেশাজীবী। উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার করে রাশিয়ার একটি সাংস্কৃতিক দল।
উৎসবের প্রতিযোগিতা পর্বে সূচনা শেলী গেয়ে শোনান সাধক ফকির লালন শাহর ‘অপার হয়ে বসে আছি’, ‘মিলন হবে কত দিনে’ ও হাসন রাজার ‘আগুন লাগাইয়া দিলে কনে’ গানগুলো। তার কণ্ঠে বাংলার মাটির সুর শুনে মুগ্ধ বিচারকেরা তাকে ‘ভবিষ্যতের আবিদা পারভিন’ আখ্যায়িত করেন। উৎসবের দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে দলটি পেয়েছে নগদ ২ লাখ সোম।
পুরস্কার জয়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুচনা শেলী জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিদেশিদের মুখে নিজেকে নিয়ে এমন মন্তব্য আমাকে শিহরিত করেছে। তারপর যখন দেখলাম বিজয়ী দেশের নাম ঘোষণা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশের জাতীয় সংগীত বেজে উঠেছে, আমরা দলের সবাই কেঁদে ফেলেছিলাম। প্রথমবার এত বড় একটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছি। এটা আমাদের জন্য গর্বের, কারণ বহু দেশ থেকে আসা অনেক শিল্পী ও গবেষক বাংলাদেশের দেশের কথা জানতে পারলেন।’
রুহ-সানাত মঞ্চ
সমৃদ্ধ সাংস্কৃিতক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, নতুন প্রজন্মের কাছে শুদ্ধ শিল্প ও সংগীত পৌঁছে দেওয়া এবং পৃথিবীর শিল্পবৈচিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে ‘রুহ-সানাত’ উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে দিব্য জ্ঞানী দলের সঙ্গে ছিলেন সারিন্দায় মাখন মিয়া, দোতারায় আনন্দ, বাঁশিতে রানা, ঢোল শহিদ ও পার্কেশনে ছিলেন সোহেল। গানের দল দিব্য জ্ঞানীর একটি শাখা রয়েছে ভারতেও। নিয়মিত সেখানেও গান করে দলটি। সেই দলেরও ভোকাল শেলী।
সূচনা শেলীর জন্ম রাজবাড়ী জেলার রাজারবাড়ি লক্ষীকোল গ্রামে। শৈশবে বাবা বাউল সাধক আব্দুল জলিল সরদারের কাছে গানের হাতেখড়ি। বাবার কাছেই শিখেছেন শাস্ত্রীয়সংগীত। পরে নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া গান শিখতে শুরু করেন। বাবার অনুপ্রেরনায় মহাজনি গান, অর্থাৎ ভবা পাগলা, মনমহন দত্ত, হাওরে গোসাঁই, উকিল মুন্সি, মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান, রাধারমন দত্ত, শাহ আব্দুল করিম, ফকির লালন সাঁইয়ের গানে মনযোগ দেন শেলী। পরিচিতি পান দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়া বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতার কাছে।
শেলী ভারত ও বাংলাদেশে প্লেব্যাক করেছেন, গেয়েছেন কোক-স্টুডিও বাংলাতেও। অরণ্য আনোয়ার নির্মিত, পরীমনি অভিনীত ‘মা’, মুক্তি প্রতীক্ষিত ‘কবি’ ও ‘রংবাজার’ ছবিগুলোতে তার গান শোনা যাবে।
আরএমডি