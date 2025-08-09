অজয় দেবের কণ্ঠে এলো ‘ফেরারী পাখি’

অজয় দেবের কণ্ঠে এলো ‘ফেরারী পাখি’
ধ্রুব মিউজিক স্টেশন (ডিএমএস) প্রকাশ করেছে ‘আমার গানের খুলনা বিভাগ’-এর প্রতিযোগী অজয় দেবের গাওয়া নতুন গান। এর শিরোনাম ‘ফেরারী পাখি’। সীমা পেরিয়ে অন্য আকাশে উড়ে যাওয়া এক পাখির প্রতীকী গল্পে সাজানো এই গানটির সংগীতায়োজন করেছেন এস পুলক, তারিক ও আমজাদ হোসেন।
গানটি প্রকাশ হয়েছে ভিডিও আকারে। ভিডিওটি নির্মাণ করেছেন আল মাসুদ।
অজয় দেব জানান, গান তার জীবনের সাধনার মতো। ‘গানের মাঝেই আমি আমার প্রশান্তি খুঁজে পাই। এই সাধনায় সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চাই। ‘ফেরারী পাখি’তে জীবনের কিছু বাস্তবতা ও হৃদয়ের ভাঙচুর তুলে ধরেছি। গানটি শুনে গুণীজনদের প্রশংসাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। গান নিয়ে বহুদূর যেতে চাই, সবার দোয়া চাই’- ভাষ্য শিল্পীর।
ডিএমএস জানায়, গানটি তাদের ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি স্বাধীন মিউজিক, স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিকসহ দেশি-বিদেশি একাধিক মিউজিক প্ল্যাটফর্মে শোনা যাবে।
এলআইএ/এএসএম