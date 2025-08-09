  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
পরিবারে জেনিফার ও ভক্তদের কাছে মেহু, মেহজাবীনের আসল নাম কী

অভিনয়ের দুনিয়ায় নিজেকে বারবার নতুনভাবে হাজির করাই যেন মেহজাবীন চৌধুরীর স্বভাব। কখনো রোমান্টিক নায়িকা, কখনো গা ছমছমে থ্রিলারের চরিত্র; সবকিছুতেই সমান স্বচ্ছন্দ এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। কিন্তু জানেন কি, দর্শকদের প্রিয় এই তারকার আসল নাম মেহজাবীন নয়?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মেহজাবীন নিজেই নামের আসল উচ্চারণের রহস্য খুলে দিয়েছেন। তার ভাষায়, ‘আমার নাম মেহজাবী। এখানে শেষের ‘ন’ উচ্চারিত হবে না। শুরুতে হয়তো সবাই সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেনি কিংবা আমি বোঝাতে পারিনি। পরে মনে হয়েছে, যেভাবে সবাই ভালোবেসে ডাকছে, সেভাবেই থাকুক।’

আরও মজার ব্যাপার হলো, পরিবারে কেউই তাকে মেহজাবী বলে ডাকেন না। আত্মীয়দের কাছে তিনি জেনিফার হিসেবে পরিচিত। আর বন্ধু মহলে পরিচিত জেনি নামে। অন্যদিকে ভক্তরা ভালোবেসে তাকে ডাকে মেহু। এই নামটি অভিনেত্রীর নিজেরও খুব পছন্দের।

গেল বছর বড় পর্দায় অভিষেক হয় মেহজাবীনের, ‘প্রিয় মালতী’ সিনেমা দিয়ে। মুক্তির পর দেশ-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে ছবিটি, ঝুলিতে ভরেছে একাধিক পুরস্কারও।

