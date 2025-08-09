শাকিবকে নিয়েই সিনেমা বানাবেন ‘বরবাদ’-এর পরিচালক

শাকিবকে নিয়েই সিনেমা বানাবেন ‘বরবাদ’-এর পরিচালক
গেল রোজার ঈদে শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ছবিটির পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন কিং খানের ভক্তি ও অ্যাকশন-রোমান্স মিশিয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের মনে প্রশ্ন- এবার কি শাকিব-হৃদয় জুটি ফিরছে?
সাম্প্রতিক গুঞ্জনে শোনা যাচ্ছিল, হৃদয়ের পরপর তিনটি গল্প শাকিব ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি, শাকিবের ছেড়ে দেওয়া একটি গল্পের সিনেমাতে সিয়াম আহমেদকে নিতে যাচ্ছেন মেহেদি। সেখানে নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে প্রার্থনা ফারদিন দীঘিকে।
তবে হৃদয় এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ‘সংবাদটি সঠিক না। শাকিব ভাই আমার গল্প তিনবার কেন, একবারের জন্যও ফেরাননি। তার ছেড়ে দেওয়া সিনেমায় অন্য কাউকে নেওয়ার খবরও ভিত্তিহীন। সিনেমা করলে শাকিব খানকে নিয়েই করব।’
তিনি আরও জানান, বর্তমানে তারা দু’জনই এক বিশাল প্রজেক্টের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ‘‘বরবাদ’-এর সময় শাকিব ভাই বলেছিলেন, এরপর আমাদের যে কাজ হবে, সেটি এর চেয়েও বড় পরিসরে হবে। ঠিক সেটারই প্রস্তুতি চলছে। গল্পটি তিন পার্টের, আর এত বড় প্রজেক্টের জন্যই এক বছর ধরে স্ক্রিপ্ট তৈরি করছি’- নিশ্চিত করেন হৃদয়।
তবে হৃদয় জানিয়েছেন, রোজার ঈদে তিনি রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন থেকে আরেকটি রোমান্টিক গল্প নিয়ে আসবেন। সেটিতে শাকিব থাকবেন না। এটি অন্য প্রকল্প। আপাতত এই সিনেমা নিয়ে মুখ খুলতে চান না তিনি।
রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘বরবাদ’-এ শাকিবের বিপরীতে ছিলেন ‘প্রিয়তমা’ খ্যাত ইধিকা পাল। আরও ছিলেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, যীশু সেনগুপ্ত ও শ্যাম ভট্টাচার্য।
এলআইএ/জেআইএম