  2. বিনোদন

শাকিবকে নিয়েই সিনেমা বানাবেন ‘বরবাদ’-এর পরিচালক

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
শাকিবকে নিয়েই সিনেমা বানাবেন ‘বরবাদ’-এর পরিচালক

গেল রোজার ঈদে শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ছবিটির পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন কিং খানের ভক্তি ও অ্যাকশন-রোমান্স মিশিয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের মনে প্রশ্ন- এবার কি শাকিব-হৃদয় জুটি ফিরছে?

সাম্প্রতিক গুঞ্জনে শোনা যাচ্ছিল, হৃদয়ের পরপর তিনটি গল্প শাকিব ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি, শাকিবের ছেড়ে দেওয়া একটি গল্পের সিনেমাতে সিয়াম আহমেদকে নিতে যাচ্ছেন মেহেদি। সেখানে নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে প্রার্থনা ফারদিন দীঘিকে।

তবে হৃদয় এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ‘সংবাদটি সঠিক না। শাকিব ভাই আমার গল্প তিনবার কেন, একবারের জন্যও ফেরাননি। তার ছেড়ে দেওয়া সিনেমায় অন্য কাউকে নেওয়ার খবরও ভিত্তিহীন। সিনেমা করলে শাকিব খানকে নিয়েই করব।’

তিনি আরও জানান, বর্তমানে তারা দু’জনই এক বিশাল প্রজেক্টের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ‘‘বরবাদ’-এর সময় শাকিব ভাই বলেছিলেন, এরপর আমাদের যে কাজ হবে, সেটি এর চেয়েও বড় পরিসরে হবে। ঠিক সেটারই প্রস্তুতি চলছে। গল্পটি তিন পার্টের, আর এত বড় প্রজেক্টের জন্যই এক বছর ধরে স্ক্রিপ্ট তৈরি করছি’- নিশ্চিত করেন হৃদয়।

তবে হৃদয় জানিয়েছেন, রোজার ঈদে তিনি রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন থেকে আরেকটি রোমান্টিক গল্প নিয়ে আসবেন। সেটিতে শাকিব থাকবেন না। এটি অন্য প্রকল্প। আপাতত এই সিনেমা নিয়ে মুখ খুলতে চান না তিনি।

রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘বরবাদ’-এ শাকিবের বিপরীতে ছিলেন ‘প্রিয়তমা’ খ্যাত ইধিকা পাল। আরও ছিলেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, যীশু সেনগুপ্ত ও শ্যাম ভট্টাচার্য।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

দেশটা এক অনন্য শত্রুর দেশ: খায়রুল বাসার

দেশটা এক অনন্য শত্রুর দেশ: খায়রুল বাসার

রাজনীতি
কমছে ‘সাইয়ারা’ ঝড়, ৩ সপ্তাহে কত আয় করেছে সিনেমাটি

কমছে ‘সাইয়ারা’ ঝড়, ৩ সপ্তাহে কত আয় করেছে সিনেমাটি

বলিউড
নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি: শাকিব খান

নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি: শাকিব খান

শাকিব-খান