বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অর্থের বিনিময়ে পোস্ট? যা বলছে রিউমর স্ক্যানার

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অর্থের বিনিময়ে পোস্ট? যা বলছে রিউমর স্ক্যানার
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুদিবস ১৫ আগস্ট উপলক্ষে শোবিজের অনেক তারকা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানিয়ে গতকাল বিভিন্ন পোস্ট দিয়েছেন। দিন শেষে সেই পোস্ট নিয়ে অনলাইন দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে- ‘নির্দিষ্ট কিছু তারকাকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পোস্ট দেওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে’।
এই তথ্য আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে যখন একটি কথিত ব্যাংক স্টেটমেন্টের ছবি ভাইরাল হয়। এতে দেখা যায় অভিনেত্রী ও নির্মাতা মেহের আফরোজ শাওনের নামের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৩ থেকে ১৪ আগস্টের মধ্যে নয়জন অভিনয়শিল্পীর অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার টাকার মতো প্রেরণ করা হয়েছে।
টাকা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তীব্র আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হলে এটি যাচাই করে আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট চেকিং নেটওয়ার্কের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ‘রিউমর স্ক্যানার বাংলাদেশ’। সেই ব্যাংক স্টেটমেন্টটি ভুয়া বলে প্রতিষ্ঠানটি গণমাধ্যমকে অবহিত করে।
‘রিউমর স্ক্যানার বাংলাদেশ’র তদন্তে বেশ কয়েকটি অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। তার রয়েছে, স্টেটমেন্টে দেখানো অ্যাকাউন্ট নম্বরটি ১৩ সংখ্যার হলেও সেই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর ১১ ডিজিটের। এছাড়াও যাচাই করে এই নম্বরের বিপরীতে কোনো অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সঙ্গে লেনদেনের তথ্যকেও অস্বাভাবিক বলছে রিউমর স্ক্যানার। তাদের মতে, ভাইরাল হওয়া স্টেটমেন্টে টাকা গ্রহীতার নাম উল্লেখ থাকলেও, এসসিবির আসল স্টেটমেন্টে গ্রহীতার নাম বা অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রকাশ করা হয় না। বিষয়টি এখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা-সামালোচনা চলছে।
১৫ আগস্ট উপলক্ষে গতকাল ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান নিজের ফেসবুক পেজে বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ‘শোকাবহ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা।’অভিনেত্রী নাজিফা তুষি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক সিঁড়িঘরের ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘বিনম্র শ্রদ্ধা।’ আজমেরী হক বাঁধন গত বছরের একটি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পোস্ট পুনরায় শেয়ার করে তাতে লিখেছেন, ‘বিনম্র শ্রদ্ধা।’
অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের অভিনেতা আরশ খান বঙ্গবন্ধুর ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘সাত কোটি জনতার হে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি। কবি গুরু তোমার কথা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।’
এ ছাড়াও অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ, জাহের আলভী, নির্মাতা ও অভিনেতা শরাফ আহমেদ জীবন, মডেল পিয়া জান্নাতুল, সংগীতশিল্পী কোনাল, ব্যান্ড আর্টসেলের লিড ভোকালিস্ট লিংকন ডি কস্টাসহ আরও অনেক তারকা শেখ মুজিবকে নিয়ে শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছেন।
