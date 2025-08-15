যেসব তথ্য ফাঁস করতে ঢাকা ফিরছেন হিরো আলম
বগুড়ার হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম। আগের চেয়ে খানিকটা সুস্থ বোধ করছেন তিনি। তবে পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছেন না। জানালেন ঢাকায় ফিরছেন তিনি। ঢাকায় এসে স্ত্রী রিয়া মনিকে নিয়ে আরও তথ্য ফাঁস করবেন।
আগামীকাল ঢাকায় ফিরবেন আলোচিত-সমালোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন তিনি। তারপর আয়োজন করবেন সংবাদ সম্মেলন। জাগো নিউজকে আলম বলেন, বাড়িতে ফিরছি। একটু আগে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়েছে। পরিবারের সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি। আগামীকাল ঢাকায় থাকবো। আরও কিছুদিন চিকিৎসা নিতে হবে ঢাকায়। এর মধ্যে রিয়া মনির ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানাবো, যা শুনে সবাই অবাক হয়ে যাবে।’
স্ত্রীর কাছ থেকে তালাকের নোটিশ পেয়ে গত পরশু আত্মহত্যার ঘোষণা দিয়েছিলেন হিরো আলম। তবে পরিবার ও সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। এক ভিডিওবার্তায় অনুসারীদের সেকথা জানিয়েছেন সেদিন। কিন্তু পরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তাকে। তার ফেসবুক থেকে একটি পোস্ট করে সেই তথ্য জানানো হয়েছিল।
কিছুদিন আগেও রিয়া মনির সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে আত্মহননের চেষ্টা করেন হিরো আলম। বগুড়ার ধুনটে নিজ বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছু ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেন তিনি। সেখানকার এক বন্ধু তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে সেবার ছুটে গিয়েছিলেন রিয়া মনি। আলমকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আবারও একত্রে বসবাস শুরু করেছিলেন তারা। হঠাৎ আবারও মনোমালিন্য হয় দুজনার। কিন্তু এবার আর অসুস্থ আলমকে দেখতে হাসাপাতালে যাননি রিয়া মনি।
- আরও পড়ুন:
- তালাকের দুই কারণ, জানালেন হিরো আলমের স্ত্রী
- তালাকের নোটিশ পেয়ে জানাজার দিনক্ষণ জানালেন হিরো আলম
- স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম
আলমের দাবি, পরকীয়ায় জড়িয়েছেন তার স্ত্রী। প্রমাণ হিসেবে নিজের ফেসবুকে পেজে স্ত্রীর প্রেমিক, আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর ম্যাক্স অভির সঙ্গে কয়েকটি গোপন ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন তিনি। তারপরই স্বামীকে তালাকের ঘোষণা দেন রিয়া মনি। এবার কি আরও ভিডিও ছাড়বেন তিনি?
এমআই/আরএমডি/এএসএম