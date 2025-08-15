ফেসবুকে শাকিবের শোক, মন্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ফেসবুকে শাকিবের শোক, মন্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ৫০তম বছরে শোক প্রকাশ করেছেন ঢালিউড তারকা শাকিব খান। তার ওই পোস্টের মন্তব্যে দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
আজ (১৫ আগস্ট) শুক্রবার বেলা ১টার দিকে ফেসবুকে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি শোকাবহ ছবি পোস্ট করে অভিনেতা লিখেছেন, ‘শোকাবহ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা।’
ছবি ও ক্যাপশনসহ শাকিব খানের সেই পোস্টে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তার ভক্তদের অনেকে। কেউ েকউ অন্তর্বর্তী সরকারের নিন্দাও করছেন সেখানে। ব্যতিক্রম কিছু মন্তব্যও দেখা গেছে পোস্টে, যেখানে ১৯৭৫ সালে আলোচিত নৃশংস ও দমনমূলক কিছু ঘটনাও তুলে ধরেছেন কেউ কেউ।
শাকিবের পোস্টে আরিফ হোসেন লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ খান, এমন পোস্ট করার জন্য।’ মো. জিল্লুর রহমান রনি লিখেছেন, ‘বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।’ মেহেদি হাসান লিখেছেন, ‘আল্লাহ উনাকে জান্নাতবাসী করুক’। একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে দিয়ে অপু খান লিখেছেন, ‘১৯৭২-১৯৭৫ শেখ মুজিবের শাসনামলে (বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে বাকশাল ঘোষণার পর) ঘটে যাওয়া কয়েকটি আলোচিত নৃশংস ও দমনমূলক ঘটনার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দিচ্ছি। মিনজাব সাহাম লিখেছেন, ‘কয়েক বছর পর নিউজের হেডলাইন হবে: “২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট কিছু বিপথগামী ছাত্রের হত্যাচেষ্টার ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগে বাধ্য হন।”
১৯৭৫ সালের আজকের দিকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এ দিনে জাতীয় শোক দিবস পালন করলেও গত বছর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাতিল করা হয় দিবসটি।
গত ১০ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘বর্তমানে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড হয়েছে, এটি দুঃখজনক। তবে এ দিনটি আগস্টের অন্য ৩১ দিনের মতোই। কেউ ধানমন্ডিতে বা কোথাও কর্মসূচি করতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই শোক পালন করছেন এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন শেখ মুজিবের স্মৃতির প্রতি। সেই তালিকায় রয়েছেন বিনোদন অঙ্গনের তারকারাও।
শাকিব খান সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করেননি। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। চলতি মাসেই তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে। সর্বশেষ ‘তাণ্ডব’ ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। নির্মিয়মান রয়েছে তার বেশ কয়েকটি সিনেমা।
এমএমএফ/আরএমডি