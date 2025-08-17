  2. বিনোদন

ছেলেসহ হাসপাতালে ভর্তি পরীমনি

প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ছেলেসহ হাসপাতালে ভর্তি পরীমনি

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নায়িকা পরীমনি। একই সঙ্গে জ্বর নিয়ে ভর্তি রয়েছে তার ছেলে।

পরীমনির ঘনিষ্ঠজন জানান, তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নেবুলাইজ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। শ্বাসকষ্টের সমস্যা থেকে আপাতত মুক্ত হলেও এখনো তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর, ব্যথা রয়েছে বলে জানা গেছে।চিকিৎসকের পরামর্শ, আরো কয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

এদিকে হাসপাতালে যে খুব একটা ভালো নেই, তা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন পরীমনি। তিনি লিখেছেন, ‘এই শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আত্মকাহিনি! কত শত মানুষ এর ভুক্তভোগী! আল্লাহ মাফ করুক!’ সেই পোস্টের শেষে পরীমনি যুক্ত করেছেন, বিস্তারিত আসছে।

এর আগে গত ১০ আগস্ট ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে কাছের মানুষদের নিয়ে ছেলের জন্মদিন পালন করেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। আয়োজনের কিছু স্থিরচিত্র ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

