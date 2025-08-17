উপদেষ্টা ফারুকীর ‘অ্যাপেন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার’
কক্সবাজার থেকে অসুস্থ হয়ে ঢাকায় ফেরার পরদিন রাজধানীর এক বেসরকারি হাসপাতালে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ও নিমার্তা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তার স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা।
ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাসে তিশা লিখেছেন, আজ বিকেলে মেডিকেল বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন করা হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার অপারেশন শেষে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে তিনি পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারে পর্যবেক্ষণে আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোচ্ছেন। তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করছি।
গতকাল শনিবার রাত ১০টার পর এয়ার অ্যাম্বুলেন্স যোগে ফারুকীকে কক্সবাজার থেকে ঢাকা আনা হয়। পরে তাকে রাজধানীর এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
সংস্কৃতি উপদেষ্টার একান্ত সচিব (পিএস) মুকতাদিরুল আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, স্যার হাসপাতালে আছেন, চিকিৎসকরা দেখছেন, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি শঙ্কামুক্ত, শিগগির সুস্থ হয়ে যাবেন। সবাই স্যারের জন্য দোয়া করবেন। তিনি সবার দোয়া চেয়েছেন।
