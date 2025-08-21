কোক স্টুডিও বাংলায় চমক হাবিব, সঙ্গে তাজিকিস্তানের শিল্পী

কোক স্টুডিও বাংলায় চমক হাবিব, সঙ্গে তাজিকিস্তানের শিল্পী
এক বছরের বেশি সময় বিরতির পর আবারও শুরু হচ্ছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজন। দুই সিজনের অভাবনীয় সাফল্যের পর ২০২৪ সালের পয়লা বৈশাখে ‘তাঁতি’ গান দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এই সিজন। শুরুতেই জানানো হয়েছিল, এবারে থাকছে মোট ১১টি গান। কিন্তু তিনটি গান প্রকাশের পরই থমকে যায় এর কার্যক্রম।
তবে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নতুন করে গতি পাচ্ছে এই জনপ্রিয় সংগীত প্রজেক্ট। কোক স্টুডিও বাংলার ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, খুব শিগগিরই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে সিজন থ্রি-র চতুর্থ গান। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে এবার প্রকাশ হবে দেশের শীর্ষ জনপ্রিয় সংগীততারকা হাবিব ওয়াহিদের গান। তিনি হাজির হবেন একটি ফোক ফিউশন নিয়ে। আর তার গানে চমক হিসেবে থাকবেন তাজিকিস্তানের শিল্পী মেহেরনিগার রুস্তম।
এর আগে তৃতীয় সিজনের তিনটি গান প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন উঠতে থাকে হঠাৎ করে কেন বন্ধ হয়ে গেল কোক স্টুডিও বাংলার কার্যক্রম? যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরাসরি কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি, তবে ২০২৪ সালের ঈদুল আজহার আগে কোকা-কোলার একটি বিজ্ঞাপনকে ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক।
সে সময় গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে কোকা-কোলাসহ বেশ কিছু পণ্যের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন শুরু হয় অনলাইনে। বিতর্কিত সেই বিজ্ঞাপনে কোক ইসরায়েলি পণ্য নয় এমন বার্তা দিয়ে প্রচার চালানো হয় যা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে। নেটিজেনদের ক্ষোভের মুখে পড়ে বিজ্ঞাপন নির্মাতা, শিল্পীরা এবং কোক ব্র্যান্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য প্রকল্পগুলো, যার মধ্যে কোক স্টুডিও বাংলা অন্যতম।
এই দীর্ঘ বিরতির সময় কোক স্টুডিও বাংলার ফেসবুক পেজেও কার্যক্রম ছিল স্থগিত। তবে সম্প্রতি সেই পেজে আবারও গান সংক্রান্ত পোস্ট ও আপডেট দেওয়া শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত সিজন থ্রি-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় গান হচ্ছে ‘কথা কইয়ো না’। ইমন চৌধুরীর সংগীতায়োজনে গানটি গেয়েছেন আলেয়া বেগম ও এরফান মৃধা শিবলু। ইউটিউবে গানটির ভিউ সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৯৩ মিলিয়ন।
এবারের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট করেছেন কোক স্টুডিও বাংলার সংগীত পরিচালক সায়ান চৌধুরী অর্ণব। গতকাল তিনি ফেসবুকে লেখেন, ‘যদি থাকেন রাজি? ধরবেন নাকি ‘বাজি’? কোক স্টুডিও বাংলার পরের গান আসবে কবে পরশু, তরশু নাকি আজি?’
তার এই পোস্ট থেকেই অনেকেই ধারণা করছেন, ‘বাজি’ শিরোনামের গান দিয়েই ফিরছে কোক স্টুডিও বাংলা।
এলআইএ/এএসএম