যেভাবে ইতিহাস গড়লো সিএমভি, তারকাদের অভিনন্দন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশের নাট্য ইন্ডাস্ট্রিতে একটি নতুন রেকর্ড যুক্ত হলো। সিএমভি’র ইউটিউব চ্যানেল ছুঁয়েছে ১০ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের ঐতিহাসিক মাইলফলক। ২০ আগস্ট রাতে সিএমভি'র অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল (CMV YouTube Channel) এই মাইলফলকে পৌঁছায়।

শুধু নাটকভিত্তিক কনটেন্ট দিয়েই দেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো এমন অর্জন, যা বাংলাদেশের ইউটিউব ইতিহাসে এক অনন্য নজির।

২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারি শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করা এই চ্যানেল আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ নাট্যভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। গত ৯ বছরে এখানে প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য জনপ্রিয় নাটক, টেলিছবি ও সিরিজ, যা দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

এই অভাবনীয় অর্জনে উচ্ছ্বসিত সিএমভি’র প্রধান এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু। তিনি বলেন, ‘শূন্য থেকে শুরু করে ১০ মিলিয়ন পেরিয়ে যাওয়ার এই পথ কখনোই সহজ ছিল না। তবে শিল্পীদের শ্রম, টিমের নিবেদন আর দর্শকের ভালোবাসা সবকিছু মিলিয়েই আজকের এই সিএমভি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি শুধু স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তব করেছেন আমাদের শিল্পী, নির্মাতা, কলাকুশলী, সাংবাদিক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। এই অর্জন পুরো ইন্ডাস্ট্রির।’

সিএমভির এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিনেতা লুৎফর রহমান জর্জ, মুশফিক আর ফারহান, জোভান, অভিনেত্রী নাজনীন নিহাসহ আরও অনেকে।

