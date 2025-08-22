  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
সবাইকে নিয়েই ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ চান অভিনেতা

জনপ্রিয় চলচ্চিত্র সিরিজ ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ নতুন করে শুরু হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এই রিবুটে পুরো পুরোনো দলকে আবার একসঙ্গে দেখতে চান অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুম।

সিরিজে উইল টার্নার চরিত্রে অভিনয় করা অরল্যান্ডো সম্প্রতি ফ্যান এক্সপো শিকাগোতে বলেন, ‘সবকিছুই লেখার ওপর নির্ভর করে। স্ক্রিপ্টটা যদি ভালো হয়, আমি অবশ্যই চাই সবাই ফিরে আসুক। আমি মনে করি, সবাইকে ফিরিয়ে আনাই হবে আসল সাফল্যের উপায়।’

তিনি যোগ করেন, ‘আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো স্ক্রিপ্টটা যদি দুর্দান্ত হয় এবং যদি সবাই ফিরে আসে তাহলে সেটা হবে পুরোপুরি একসাথে ঝাঁপ দেওয়ার মতো! সবাই রাজি থাকলে, এটা সম্ভব। দর্শকও উপভোগ করবেন।’

জেরি ব্রাকহেইমারের প্রযোজনায় নির্মিত এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সবচেয়ে পরিচিত মুখ অবশ্যই জনি ডেপের ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো। তবে অরল্যান্ডো ব্লুম ও কেইরা নাইটলির এলিজাবেথ সোয়ান চরিত্রটিও দর্শকের কাছে দারুণ জনপ্রিয়।

তারা প্রথম তিনটি ছবিতে ছিলেন (২০০৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত) এবং পরে ২০১৭ সালের ‘ডেড মেন টেল নো টেলস’-এ আবার দেখা যায় তাদের। কেবলমাত্র ২০১১ সালের ‘অন স্ট্রেঞ্জার টাইডস’-এ ছিলেন না তারা।

তবে কেইরা নাইটলি ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, তিনি আর ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরতে চান না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এই ধরনের ছবির কাজে পরিশ্রম ও সময় বেশি লেগে যায়।’

এদিকে গত মে মাসে জানা যায়, লেখক জেফ ন্যাথানসন নতুন করে রিবুটের স্ক্রিপ্ট লিখছেন। একই সঙ্গে ক্রিস্টিনা হডসন লিখছেন আরেকটি আলাদা স্পিন-অফ। সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকবেন মারগট রবি।

অরল্যান্ডো ব্লুম বলেন, ‘এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে এটা আবার শুরু করা যায়। একজন নারী চরিত্রকে এনে জ্যাক স্প্যারোর মতো একটা ভাব তৈরি করা এটা কি সম্ভব? আমি নিশ্চিত না। এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি কোন পথটি অবলম্বন করা হবে।’

স্ক্রিপ্ট ভালো হলে জনি ডেপ ফিরতে পারেন বলে প্রযোজক ব্রাকহেইমার অবশ্য আশাবাদী।

