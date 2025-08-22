সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে অভিনেতা স্বাধীন খসরু

সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে অভিনেতা স্বাধীন খসরু
এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা স্বাধীন খসরু। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে আপত্তিকর ভাষার একটি ভিডিও পোস্ট করে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তার এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্বাধীন খসরুর এমন বক্তব্য বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর নেটিজেনদের পাশাপাশি শোবিজের অনেকেই এটি কথা বলছেন। তারা কেউই স্বাধীন খসরুর এমন বক্তব্য মেনে নিতে পারছেন না। সবার ভাষ্য, একজন শিল্পীর কাছ থেকে এ ধরনের অশালীন মন্তব্য কখনোই আশা করা যায় না। তিনি (স্বাধীন খসরু) কিভাবে এমন এমন বক্তব্য তার সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন তা কারো বোধগম্য হচ্ছে না।
এমন বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য স্বাধীন খসরুর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়টি সমালোচনার ঝড় উঠলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে স্বাধীন খসরুর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
স্বাধীন খসরু অনেক জনপ্রিয় টিভি নাটক ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এ অভিনেতার জনপ্রিয় বেশিরভাগ নাটক রচনা করেছিলেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। এই কথাসাহিত্যিকের ‘তারা তিনজন’ সিরিজে অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তিনি। তার অভিনীত জনপ্রিয় নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘তারা তিনজন’, ‘তারা তিনজন টি-মাস্টার’, ‘তারা তিনজন ঝামেলায় আছে’, ‘তারা তিনজন হে পৃথিবী বিদায়’, ‘তারা তিনজন ফুচকা বিলাস’, ‘ভাইরাস’, ‘আমরা জেগে আছি’, ‘আবারো তিনজন’, ‘আমরা তিনজন’, ‘উড়ে যায় বকপক্ষী’, ‘পক্ষিরাজ’। বর্তমানে এ অভিনেতা যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।
