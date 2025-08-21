রজনীকান্তের ‘কুলি’ ৭০০ কোটির ক্লাবের পথে
রজনীকান্ত অভিনীত ও নির্মাতা লোকেশ কঙ্গরাজ পরিচালিত সিনেমা ‘কুলি’ মুক্তির ষষ্ঠ দিনেই ৭০০ কোটির ক্লাবের পথে ছুটছে। দর্শকপ্রিয়তায় সিনেমাটি বলিউডে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, প্রেক্ষাগৃহে একই দিনে মুক্তি পায় ‘কুলি’ ও ‘ওয়ার ২’। কিন্তু ‘কুলি’র দাপটে বক্স অফিসে পিছিয়ে গেছে ‘ওয়ার ২’।
গত ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ‘কুলি’ ও ‘ওয়ার ২’। ‘কুলি’তে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রজনীকান্ত অন্যদিকে ‘ওয়ার ২’তে অভিনয় করেছেন হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর ও কিয়ারা আদভানি। মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে রয়েছে ‘কুলি’। ভারতের বাজারে সবচেয়ে দ্রুত ২০০ কোটি আয় করার রেকর্ড গড়েছে সিনেমাটি।
ভারতীয় বক্স অফিস রিপোর্ট বলছে, অ্যামাজন প্রাইমে সিনেমাটির স্বত্ত্ব বিক্রি করে ১২০ কোটি, মুক্তির প্রথম ষষ্ঠ দিনে ভারতে‘কুলি’র আয় ২০৭ দশমিক ৯ কোটি, বিশ্বব্যাপী পাঁচদিনে ৩৫০ কোটি রুপি আয় করেছে ‘কুলি’।
সব মিলিয়ে ‘কুলি’ সিনেমার এখন আয় দাঁড়িয়েছে ৬৭৭ কোটি রুপিতে। আর অ্যামাজন প্রাইমে সিনেমাটির স্বত্ত্ব বিক্রি বাদ দিয়ে শুধু প্রেক্ষাগৃহের আয় হিসেব করলে সিনেমার আয় দাঁড়ায় ৫৫৭ কোটি রুপি।
থ্রিল আর রহস্যের আবহে নির্মিত হয়ে ‘কুলি’সিনেমাটি। এতে রজনীকান্ত ছাড়াও রয়েছেন আমির খান, দক্ষিণী তারকা নাগার্জুন, উপেন্দ্র, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজের মতো তারকারা। সিনেমাটিকে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে পূজা হেগড়েকে দেখা যাচ্ছে।
