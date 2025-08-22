  2. বিনোদন

যুক্তরাষ্ট্রে সম্মাননা পেলেন অভিনেতা মিলন

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রে সম্মাননা পেলেন অভিনেতা মিলন
আনিসুর রহমান মিলন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন অর্জন করলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি পেয়েছেন এ বছরের ‘বেস্ট হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’। সম্মানজনক এ পুরস্কারটি প্রদান করেছে ‘চার্চ অব সায়েন্টোলজি’।

পুরস্কার গ্রহণের পর মিলন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি সত্যিই সম্মানিত। তবে এই পুরস্কার কেবল আমার নয়, এটি লস অ্যাঞ্জেলেস অ্যাক্টিং একাডেমির প্রতিটি সদস্যের। তাদের অবদান ছাড়া এ অর্জন সম্ভব হতো না।’

একসময় বাংলাদেশি নাটক ও চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করতেন আনিসুর রহমান মিলন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বহু জনপ্রিয় নাটক ও সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। তবে বর্তমানে দেশে অভিনয়ে সক্রিয় নন, যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পীদের প্রভাবশালী সংগঠন ‘দ্য স্ক্রিন অ্যাক্টর গিল্ড-আমেরিকান ফেডারেশন অব টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্টিস্টস’ (সেগ-আফট্রা) এর সদস্য হয়েছেন তিনি। মিলনকে হলিউডের অভিনেতা হিসেবে নাম লেখানোর সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ প্রযোজনার সিনেমা ‘এম আর-৯: ডু অর ডাই’।

যুক্তরাষ্ট্রে সম্মাননা পেলেন অভিনেতা মিলন

চলতি বছরের শুরুতে মিলন বলেন, ‘আমি এখন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাক্টরস ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। যে কারণে এখন আমি হলিউডের মূলধারার সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ তৈরি করতে পারছি। এখন আমাকে হলিউডের কাজের জন্য ছুটতে হবে।’

আরও পড়ুন:

প্রসঙ্গত, মিলনকে সর্বশেষ দেশে ‘মায়া’ সিনেমায় দেখা গেছে। মিলন জানান, বাংলাদেশ থেকে কাজের প্রস্তাব পেলেও সেগুলোয় অভিনয় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই নিয়মিত অভিনয়ের চেষ্টা করছেন। এরই মধ্যে কিছু কাজে যুক্তও হয়েছেন। সেগুলো আপাতত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ছাড়া বলতে পারছেন না।

এমআই/এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বিচারক কেন ‘মামু’, দুই অভিনেতাকে আদালতে তলব

বিচারক কেন ‘মামু’, দুই অভিনেতাকে আদালতে তলব

বলিউড
মোশাররফ করিম কি অভিনয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন

মোশাররফ করিম কি অভিনয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন

মোশাররফ-করিম
সবাইকে নিয়েই ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ চান অভিনেতা

সবাইকে নিয়েই ‘পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ চান অভিনেতা

হলিউড