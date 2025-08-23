অসমাপ্ত কাজগুলো শুরু করেছি: বেবী নাজনীন
‘মানুষ নিষ্পাপ পৃথিবীতে আসে’, ‘এলোমলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল’, ‘কাল সারারাত ছিল স্বপনেরো রাত’, ‘আমার ঘুম ভাঙাইয়া গেলোরে মরার কোকিলে’, ‘লোকে বলে আমার ঘরে নাকি চাঁদ উঠেছে’সহ অনেক শ্রোতাপ্রিয় গান গেয়েছেন সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন। সাড়ে চার দশকের ক্যারিয়ারে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ দেশ-বিদেশে সংগীত পরিবেশন করে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন তিনি। আজ (২৩ আগস্ট) এ জনপ্রিয় শিল্পীর জন্মদিন।
গানে গেয়ে ‘ব্ল্যাক ডায়মন্ড’ উপাধি পাওয়া এ শিল্পী রাজনৈতিক অঙ্গনেও সরব রয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ দল (বিএনপি) করার কারণে তিনি দীর্ঘদিন দেশেও থাকতে পারেননি। গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তিনি দেশে ফিরেছেন। তিনি দেশের মাটিতে এসে আবারও তার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন।
জন্মদিনের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জাগো নিউজের সঙ্গে এবারের জন্মদিনের আয়োজন সম্পর্কে বেবী নাজনীন বলেন, ‘এখন ঘটা করে জন্মদিন পালনের কোনো মানসিকতা নেই। পরিবার, সহকর্মী এবং বন্ধুদের শুভেচ্ছা গ্রহণেই দিন পার হয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান ভক্তরা। এসব এখন বড় প্রাপ্তি।’
দীর্ঘদিন ধরে বেবী নাজনীনের নতুন কোনো গান শ্রোতারা পাচ্ছেন না। ‘আপনার নতুন গান কবে আসবে?’ জানতে চাইলে এ শিল্পী জানান, আওয়ামী আমলে দীর্ঘ ১৫ থেকে ৬ বছর তিনি বাংলাদেশে থাকতে পারেননি। তাই নতুন গান গাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশে কাজ করতে গিয়ে তিনি সে সময়ে পদে পদে বাঁধাগ্রস্ত হয়েছেন। এখন নতুন করে আবারও আপন ভুবনে ফিরবেন তিনি।
বেবী নাজনীন আরও বলেন, ‘টেলিভিশন, মঞ্চ এই দুই মাধ্যম একজন শিল্পীর গানের প্রধান মাধ্যম। অথচ আমাকে এই দুই মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ কারণে অনেক গানের কাজ শুরু করেও শেষ করতে পারিনি। তবে আনন্দের কথা হচ্ছে অসমাপ্ত কাজগুলো আবার শুরু করেছি। শিগরিই আমার নতুন গান পাবেন শ্রোতারা। আগের মতোই গানের ভুবনে আমি নিয়মিত হবো।’
বেবী নাজনীন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পদে আছেন। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। ‘রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি। কী ভাবছেন সামনের দিনগুলো নিয়ে?’ জবাবে এ শিল্পী বলেন, ‘ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নতুন এক দেশ পেয়েছি আমরা। অনেক লড়াই করতে হয়েছে আমাদের। আমাদের নতুন দেশ উপহার দিতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। এখন আমাদের নতুন করে দেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে। দ্রুত একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের সেই স্বপ্ন পূরণ হবে এমনটাই প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশ তার প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছবেই।’
আমেরিকার নিউইয়র্কে দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে গত বছর ১০ নভেম্বর দেশে আসেন বেবী নাজনীন। দেশে থাকতে না পারলেও আন্তর্জাতিকভাবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে বেবী নাজনীন সবসময়ই সমাদৃত। ফলে বিদেশের মাটিতে তার কাজকর্মে কোন বাধা আসেনি। বরং এই সময়ে আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান এ শিল্পী।
বেবী নাজনীন তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আধুনিক সংগীতের অর্ধশতাধিক একক অডিও অ্যালবামসহ অনেক দ্বৈত অডিও অ্যালবামে গান গেয়েছেন। ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আশা ভোঁশলে, বাপ্পি লাহিরি, কুমার শানু, কবিতা কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গেও একাধিক অডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে তার।
বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণির তালিকাভুক্ত সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন চলচ্চিত্র, অডিও মাধ্যমে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন। তার গাওয়া উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে রয়েছে, ‘আমার একটা মানুষ আছে’, ‘ওই রংধনু থেকে’, ‘পত্রমিতা’, ‘দুচোখে ঘুম আসে না তোমাকে দেখার পর’, ‘আজ পাশা খেলবো রে শাম’, ‘প্রিয়তমা’, ‘সারা বাংলায় খুঁজি তোমারে’, ‘ও বন্ধু তুমি কই কই রে’, ‘এ প্রাণো বুঝি যায় রে’।
