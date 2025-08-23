১৮ বছর পর আবার একসঙ্গে অক্ষয়-সাইফ

১৮ বছর পর আবার একসঙ্গে অক্ষয়-সাইফ
প্রায় ১৮ বছর পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন বলিউডের দুই সুপারস্টার অক্ষয় কুমার ও সাইফ আলি খান। বর্ষীয়ান নির্মাতা প্রিয়দর্শন তাদের একসঙ্গে নিয়ে আসছেন। তার পরিচালিত নতুন হিন্দি থ্রিলার ‘হাইওয়ান’ ছবিতে দেখা যাবে তাদের। এরইমধ্যে ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে কেরালার কোচিতে।
এটি অক্ষয়-সাইফ জুটির বহু প্রতীক্ষিত ফিরে আসা। তাদের শেষ একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ২০০৮ সালের ‘তাশান’ ছবিতে।
ইনস্টাগ্রামে একটি বিহাইন্ড দ্য সিন ভিডিও পোস্ট করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে তাকে দেখা যায় ‘সেইন্ট’ লেখা একটি টি-শার্ট পরে ক্ল্যাপবোর্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে।
পরিচালক প্রিয়দর্শন মজার ছলে বলেন, তার লেখা হওয়া উচিত ছিল ‘হাইওয়ান’। জবাবে অক্ষয় বলেন, ‘সে (সাইফ) হতে পারে আসল শয়তান। এক শয়তানকে তুমি চেনো, অন্যটা তোমার অজানা!’
ভিডিওর ক্যাপশনে অক্ষয় লেখেন, ‘আমরা সবাই একটু-আধটু শয়তান… কেউ বাইরে থেকে সাধু, কেউ ভেতরে থেকে হাইওয়ান। আজ শুরু করলাম শুটিং। আমার প্রিয় পরিচালকের সঙ্গে। ১৮ বছর পর সাইফের সঙ্গে আবার কাজ করে দারুণ লাগছে।’
‘হাইওয়ান’ হচ্ছে প্রিয়দর্শন পরিচালিত ২০১৬ সালের প্রশংসিত মালায়ালাম থ্রিলার ‘ওপ্পম’-এর হিন্দি রিমেক। মূল ছবিতে মোহনলাল অভিনয় করেছিলেন এক অন্ধ নিরাপত্তারক্ষীর ভূমিকায়।
এই থ্রিলার সিনেমাটিতে অক্ষয় ও সাইফ ছাড়াও থাকছেন কাজল, ববি দেওল, আইসল্যান্ডের অভিনেতা আয়নার হ্যারাল্ডসন।
সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী বছর।
